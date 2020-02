Gelungenes Solodebüt!

Die Gästeliste auf dem ersten Soloalbum des SAXON-Sängers kann sich sehen lassen. So gehören zur Hauptband, die "School Of Hard Knocks" aufgenommen hat, OPETH-Gitarrist Fredrik Åkesson, Schlagzeuger Christian Lundquist von den POODLES und Bassist Gus Macricostas. Weiter Mitwirkende sind Phil Campbell (MOTÖRHEAD/PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS), Alex Holzwart (RHAPSODY OF FIRE), Nick Barker (VOICES), Dave Kemp (WAYWARD SONS) und SAXON-Bassist Nibbs Carter



Wie zu erwarten und auch erwünscht enthält "School Of Hard Knock" einen großen Anteil an Stücken, die so wohl mit seiner Hauptband SAXON nicht möglich gewesen wären. So lebt Biff in 'The Pit And The Pendulum' seine progressive Ader aus. 'Throw Down The Sword' von WISHBONE ASH ist das Lied, welches ihn dazu inspiriert hat, selbst historisch unterlegte Songs zu schreiben, hier zu hören in einer wundervollen Neuinterpretation. Wo wir gerade bei Covern sind, sehr gelungen ist auch die Version des SIMON & GARFUNKEL-Klassikers 'Scarborough Fair', bei dessen Neuarrangement Fredrik Åkesson mithalf. Dieser taucht auch noch mehrmals bei den Songcredits auf. Weitere Unterstützung erhielt BIFF BYFORD auf seinem ersten Solowerk beim Songwriting noch von seinen SAXON-Kollegen Nigel Glocker und Paul Quinn. Mit letzterem komponierte er das schöne Akustikstück 'Me And You' bei dem Dave Kemp von den WAYWARD SONS ein Saxophonsolo beisteuert. Dann gibt es mit 'Welcome To The Show' und eben dem Titeltrack natürlich auch Songs die auch durchaus auf ein SAXON-Album gepasst hätten und die man beide sinnigerweise an den Anfang der Scheibe gepackt hat. Und 'Pedal To The Metal', der Name ist hier Prgramm, ist der wohl härteste Song auf einem äußerst vielschichtigen Solodebüt. Von Classic Rock über Hard Rock bis zu Heavy Metal wird so ziemlich jedes Genre bedient.



Also Resümee lässt sich festhalten, dass BIFF BYFORD hier alles richtig gemacht hat. "School Of Hard Knock" ist ein äußerst persönliches Album, sowohl von der musikalischen Ausrichtung als auch im Großteil der Texte. So erzählt er unter anderem im Titelstück davon, wie er aufgewachsen ist und wie er immer in einer Band spielen wollte.