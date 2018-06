Echoes From The Seven Caves Of Blood

Das alte Dilemma: Starke Songs, mäßige Produktion

Wären da nicht die gelegentlichen klangtechnischen Schwankungen, würde man eine Platte wie "Echoes From The Seven Caves Of Blood" warscheinlich noch viel stärker einschätzen. Doch gerade zu Beginn macht sich die schwache Produktion des neuen BYYRTH-Albums immer wieder bemerkbar und zerstört viele Details, die der Black-Metal-Trupp aus Los Angeles in die Songs investiert - wirklich schade.

Denn musikalisch gibt es in den doch etwas knappen 28 Minuten, in denen die Band über Vampirismus und finstere Fantasy-Inhalte referiert, kaum etwas auszusetzen. Die Amis klingen wie eine typische Vertetung des landeseigenen Genre-Sounds, sprich sehr rau, immer wieder eigenwillig und nur insofern mit den skandinavischen Kollegen vergleichbar, dass man hin und wieder auch ein paar melodische Passagen einschiebt, um den Wiedererkennungswert hochzuschrauben. Letztgenannter ist nämlich überraschend hoch, unter anderem auch weil die Band trotz konstanter Offensive immer mal wieder markante Hooks einstreut und selbst gequälte Stücke wie 'Shattered Soul' und 'Vampyric War Children' mit den entsprechenden Zutaten versorgt. Und auch wenn sich BYYRTH der totalen Raserei hingibt wie etwa in 'Unhuman' und dem herausragenden 'Call Of The New Legion', ist das Ergebnis vorzüglich - nur bleibt leider der Makel des schwachen Mixes, der sicherlich irgendwo gewollt ist, schlussendlich aber in der aktuellen Variante das Resultat schwächt.

Dennoch sollte man die Herren im Auge halten, denn wenn es lediglich um das Songwriting geht, ist "Echoes From The Seven Caves Of Blood" ein überzeugendes, durchweg mitreißendes Album, das die Reputation seiner Urheber nur weiter stärken dürfte.

Anspieltipps: Call Of The New Legion, Vampyric War Children