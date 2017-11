Gewollt anders, gekonnt anders!

Die schwierigste Aufgabe bei der Rezension des neuen COR-Albums war wohl diejenige, die Stilbezeichnung für den Sound von "Leitkultur" festzulegen und treffend zu formulieren. Denn die Jungs aus Rügen haben mit keiner Szene konkret was am Hut und erschaffen eben ihren eigenen Kult, den sie auf der neuen Scheibe auch passend betitelt haben - und der wird sicher nicht allen schmecken, die sich mit den provokanten und extrem zynischen Texten auseinandersetzen werden, die COR hier entworfen hat.



Doch auch musikalisch ist "Leitkultur" keine einfache Geschichte, da sich die Band von der Ostsee beharrlich weigert, in konventionellen Mustern zu arbeiten und Genres wie den Deutschrock oder das Punk-Business mit allen Klischees zu bedienen. Die Musiker prangern an und sind mit scharfer Zunge unterwegs, verpacken ihre Statements aber in intelligente Geschichten, deren polarisierender Inhalt sich schließlich auch in den Noten widerspiegelt. Und genau hier wird es dann schwierig.



Denn COR steht keinesfalls für Easy Listening und völlig einprägsames Liedgut, sondern eher für dreckige Grooves, punkige Raubeinigkeit und so manchen rabiaten Hardcore-Schachzug, der gemeinsam mit den Messages solcher Kompositionen wie 'Getötet', 'Das schöne Leben' und 'Vom Glück das alles endet' ziemlich genau ins Schwarze trifft. Denn dass sich die Band keinem Schema unterwirft, heißt eben auch nicht, dass ihre Songs keine Zielgruppe finden. "Leitkultur" ist zwar nicht durchweg stark und hat zwischendurch auch zwei, drei kurze Aussetzer, verfügt aber trotzdem über ausreichend starke Songs, um so manchen Andersdenkenden sofort für sich zu gewinnen. 'Die Andern' und der Titelsong werden sicherlich dafür sorgen, dass man sich schnell verstanden fühlt - und dass man auch COR verstehen wird. Auch wenn nicht alles auf Anhieb gefällt, bleibt ein zentrales Statement bestehen: endlich wieder eigenständige Musik!