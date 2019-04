Instrumentaler Solotrip.

Normalerweise spielt Frankie Caracci Gitarre bei den kanadischen Sympho-Death-Metallern von VESPERIA. Aktuell ist er jedoch unter dem Namen FRANKIE C. mit seiner Solo-EP "Cellular Damascus" am Start. Darauf präsentiert er Instrumentalmusik, die er im Alleingang geschrieben, eingespielt und produziert hat.



Sicher ist es überraschend, dass auf der Soloscheibe eines Gitarristen mit gerade einmal vier Stücken und knapp elf Minuten Spieldauer das Intro, 'So It Begins', gitarrenfrei daherkommt und stattdessen ein Glockenspiel in den Mittelpunkt stellt. Originell ist das auf jeden Fall. Ab 'Fall Of The Hammer' wird dann der Sechssaiter in Anschlag gebracht, wobei die Nummer mit ihrer Melodie und dem flüssigen Spiel punktet. Beim Titelstück und 'Life By Fire' zeigt sich FRANKIE C. eher in der Tradition der nordamerikanischen Shreddermeister-Schule von JOE SATRIANI und STEVE VAI. Doch auch bei erhöhtem Tempo werden die Läufe und Arpeggien nicht totgesprintet, sondern die einfachen, aber gefälligen Melodien bleiben gut hörbar.



Auf jeden Fall hat Mr. Caracci eine interessante Arbeitsprobe abgeliefert, die ihn vor allem bei Fans seiner Hauptband von einer anderen Seite zeigt. Interessierte können im Bandcamp des Musikers "Cellular Damascus" im Stream probehören und bei Gefallen bestellen.