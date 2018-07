So gut das Material sein mag: Der Mix geht gar nicht!

Der erste Testlauf, den CÂN BARDD-Mastermind Malo Civelli in den sozialen Medien gestartet hat, war relativ ernüchternd. Die erste Scheibe seines neuen Projekts fiel vor allem wegen ihrer doch recht schwammigen Produktion durch sämtliche Raster und sah sich der permanenten Kritik ausgesetzt, einen Soundmatsch kreiert zu haben, aus dem die breiigen Keyboards noch am ehesten herausragen.

Dass bei einer solch vernichtenden Haltung gerne mal auf der Strecke bleibt, dass CÂN BARDD durchaus anständiges Songmaterial in petto hat, versteht sich fast schon von selbst, ist aber nun mal der Effekt einer Album-Umsetzung, die bis zum endgültigen Mix wirklich gut durchdacht war, dann aber im digitalen Homestudio derart verkorkst wurde, dass es echt schwer fällt, einzelne Segmente nachträglich schön zu reden. Und das ist recht schade um das gehörige Talent dieses schweizerischen Songwriters, der den Pagan/Folk-Sound mit durchaus belebenden Elementen noch einmal neu auffrischen möchte.

Doch am Ende von "Nature Stays Silent" stehen nun einmal nur die katastrophalen Synthie-/Keyboard-Melodien, einige leblose Chöre, vermeintlich naturbelassene Sounds zwischen Pomp und monotoner Bombast-Show und ein sehr stark angeknackstes Gesamtvolumen, das einfach nie so wirklich Druck erzeugen kann, weil die acht Nummern selbst in ihren opulentesten Phasen nicht wirklich viel Kraft ausstrahlen. Die Produktion ist der Knackpunkt und verwässert ein Album, dessen Potenzial aufgrund der unterduchschnittlichen Rahmenbedingungen erst gar nicht zum Vorschein kommen kann. Sehr bedauerlich!