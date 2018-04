Riding through this world...all alone...

Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bis vor ein paar Jahren noch nie etwas von CACTUS gehört habe. Doch ihr kennt das: Man lernt eine altgediente Band neu für sich kennen und hört dann quasi die komplette Diskographie binnen weniger Tage durch. So auch im vorliegenden Fall und die ersten vier Alben der ehemaligen VANILLA FUDGE-Rhythmusfraktion wissen mit ihrem charmanten, teils hundeschnauzecoolen Blues Rock definitiv zu gefallen.



Jahrzehntelang hörte man nicht mehr von den US-Amerikanern, bis 2006 das fünfte, recht schlicht betitelte "V"-Album erschien. Und dieser Sons-Of-Anarchy-like Sound, der perfekt in jede Rockerkneipe passt, weiß auch 12 Jahre als Re-Release noch durchaus zu gefallen. SAVOY BROWN Sänger Jimmy Kunes hat den verstorbenen Rusty Day durchaus gut ersetzt und viel hat sich beim CACTUS-Sound über die letzten Jahrzehnte eigentlich nicht verändert.



Lässiger Blues, erdiger Gitarrensound und diese "Was kümmert mich die Welt"-Attitüde, die Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre gut funktioniert hat, sind auch auf "V" allseits vertreten. Auch wenn das eventuell nicht mehr ganz zeitgemäß klingt und einige Stücke ordentlich Sand im Getriebe haben, gab es in der Vergangenheit schon deutlich schlechtere Comebacks und Wiederveröffentlichungen. 'The Groover' macht seinem Namen alle Ehre, 'Cactus Music' kann davon auch ein Liedchen singen und durch eine entsprechende Sonnenbrille kann man auch 'Shine' und 'Day For Night' durchaus genießen. Für Nostalgiker und Biker, für Blues-Rocker und CACTUS-Fans, dieses Re-Release macht im chicen Digipack durchaus Sinn.