Comeb(l)ack geglückt!

Nach der EP "D.G.A.F." im Frühling war klar, dass die beiden Norweger wieder am Start sind. Ja, richtig, CADAVER ist wieder da und spielt sich extremer denn je wieder in die Ohrmuscheln aller Todesbleiliebhaber. Stolze 16 Jahre hat es gedauert, und scheinbar hat es Neddo und Dirk Verbeuren schwer in den Gore-Fingern gejuckt. Denn, so viel kann ich vorwegnehmen, "Edder & Bile" ballert auf Teufel komm' raus.

Mit ein wenig Schwärze, der einen oder anderen wirklich tollen Melodie und der nötigen Portion "Jetzt erst recht"-Wut im Bauch hat das CADAVER-Viertwerk auch viel zu bieten und beschert den Jungs ein Comeback nach Maß. Und obwohl der Underground hierbei ordentlich brodeln würde, kommt der Sound druckvoll und brutal aus den Startlöchern, passt also hervorragend zum Gesamtbild dieses halbstündigen Prügelkommandos.

Wer es etwas vertrackter mag, wird bei 'Final Fight' inklusive dezentem CARCASS-Flair ziemlich steil gehen, wer sich am nächsten Morgen vor Nackenschmerzen nur noch winseln hören möchte, findet mit 'The Pestilence' und dem vollkommen wahnsinnigen 'Reborn' seine Lieblinge und wer auf besessene oder massakrierende Gäste steht, wird Jeff Becerra bei 'Circle Of Morbidity' abfeiern und mit Kam Lee bei 'Feed The Pigs' das heimische Wohnzimmer in ein vollkommen zerstörtes Schlachtfeld verwandeln.

Ihr seht, "Edder & Bile" spuckt nicht nur Gift und Galle sondern hat für den Death-Metaller von Welt auch eine Menge zu bieten. Generell ist das eine bockstarke Scheibe; Verbeuren und Neddo dürfen sich auf die Schulter klopfen.