Old-School-Death nach bewährter Machart

Dass muss man auch erst einmal bringen: CADAVER PUTREFACTO wurde bereits zum Jahrtausendwechsel gegründet, anschließend aber mal eben für schlappe 15 Jahre auf Eis gelegt. Erst vor zwei Jahren arbeiteten die Argentinier an ihrem ersten Demo, das postwendend auch den Plattenvertrag brachte und schließlich zum Release von "La Maldicion Del Zombi Errante" führte - soviel zur Geschichte bis hierhin.



Musikalisch ist die Truppe aus Buenos Aires allerdings noch ganz klar in den späten 80ern bzw. den frühen 90ern verwurzelt; CADAVER PUTREFACTO steht für derben Death Metal der ganz alten (amerikanischen) Schule, vielleicht nicht ganz so technisch wie so manche Voreitertruppe aus Florida, aber nahezu ähnlich derb wie AUTOPSY und OBITUARY bei ihren ersten Gehversuchen.



Mehr muss man daher auch eigentlich kaum sagen, zumal die Südamerikaner ihren Sound mit einer recht rauen Produktion versehen haben, die den Originalen der ersten Jahrzehnte des extremen Metals schon sehr nahe kommt. Die Growls sind dabei herrlich guttural, die Rhythmusfraktion darf sich gerne mal von der etwas anspruchsvolleren Seite präsentieren, doch egal ob die Band schließlich im mittleren Tempo oder doch eher im D-Zug-Verfahren prügelt, am Ende ist es immerzu anständiges, gemeines und manchmal auch angenehm fieses Todesblei.



Dass die Gauchos mit "La Maldicion Del Zombi Errante" für ihre Kreativität belohnt gehören, soll an dieser Stelle zwar nicht unterschrieben werden. Doch wer von rohester tödlicher Ware nie genug bekommen kann, macht sicherlich auch nix verkehrt, wenn er diesen 'Newcomern' eine Chance gibt.



Anspieltipps: Gerontofilia, Misoginaa Humillacion