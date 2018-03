Sicher nicht originell, aber doch mit sehr viel Durchschlagskraft gesegnet!

Man könnte den Jungs von CADENCE CALLING sicherlich nachsagen, sie würden ihr Material zumeist schematisch aufbauen. Und in der tat sind die sechs Songs von "Dark Sentiment" nun nicht die originellste Schote aus dem Metalcore-Universum. Aber die Band hat Eier, fette Breakdowns und sie kann den Mix aus Melodien und brachialen Grooves über die Distanz der neuen EP immerzu spannend gestalten, was man ja auch schon längst nicht mehr jeder Truppe aus dieser Sparte nachsagen kann. Insofern gibt es hier schon mal ein klares Plus für den Metalcore-Vierer aus Toronto.



Umgekehrt wird man sich auf "Dark Sentiment" nun keine frische Inspiration mehr holen; die Songs folgen einem klaren Muster, das aber immerhin ausreichend Aggression vorsieht und sich nicht von den modernen Melo-Strömungen verweichlichen lässt. Die Kanadier setzen in allen sechs Stücken den finalen Punch an die oberste Stelle der Prioritätenlisten, arbeiten sich durch angenehm dynamische Strukturen und sorgen zuletzt für ein hohes Maß an Abwechslung bei der Ausgestaltung der Arrangements. Und ganz ehrlich: mehr kann man von einer Metalcore-Truppe heute auch nicht mehr verlangen, denn in Sachen Originalität ist der Drops schon doppelt gelutscht. Was zählt ist daher die ausgewogene Mischung, und die bekommt man von CADENCE CALLING hier mit genügend Wucht und reichlich Entschlossenheit aufgetischt. Auf der Bühne wird man von den Stücken dieser EP locker überfahren; und genau das dürfte das erklärte Fernziel diesr nordamerikanischen Newcomer gewesen sein!



Anspieltipps: A Promise Of Forever, Apathetic