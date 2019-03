Chaos und Wut sind eine gefährliche Kombination

Heavy, gelegentlich chaotisch, gerne auch mal dreckig, aber irgendwie dann doch nur eingeschränkt cool: Auf dem neuen CAFFEINE-Silberling "Serac" tummeln sich gemeine Sludge-Sounds, unkonventionelle Post-Hardcore-Arrangements und wütende, manchmal gar punkige Metal-Noten, die sicherlich alle Mindeststandards erfüllen, die der zeitgemäße Crossover verlangt, die insgesamt aber einfach nicht in jenem Maße mitreißen, wie die Jungs aus Hannover dies gerne erleben würden.

Es ist nicht mal dringend einem Schema geschuldet, dass man hin und wieder ein bisschen einfarbig unterhalten wird, und sicherlich kann man den Musikern nicht vorwerfen, ihre kreativen Ressourcen zu verschwenden. Doch ab einem gewissen Punkt schafft es der beklemmende Derwisch, der gerne auch höhere Tempolagen austestet, nicht mehr, an der Intensitätsschraube zu drehen. CAFFEINE agiert entschlossen, aggressiv, sammelt die geballte Wut, doch am Ende steht immer ein großes "Aber", dessen vielfältige Gestalt das Hörerlebnis beeinträchtigt.

Dennoch sollten Fans von NEUROSIS bis THE DILLINGER ESCAPE PLAN einen Lauschangriff auf das neue Werk der Hannoveraner unternehmen, schließlich finden sich hier zahlreiche Facetten, die man bei den Kollegen zu schätzen gelernt hat. Doch das wilde Treiben, das "Serac" letztlich kennzeichnet, hat irgendeine nicht näher zu definierende Mangelerscheinung: Irgendwas fehlt, und ganz gleich was es ist, es trägt dazu bei, dass der noisige Post-Hardcore der Niedersachsen immer wieder Federn lassen muss. Vielleicht ist es ja auch nur das persönliche Empfinden, aber wenn der Zugang irgendwie eine Barriere hat - und das ist hier einfach so - dann kann ich nicht von Euphorie sprechen. Die Qualitäten spreche ich der Band daher auch nicht ab, begeistern kann sie mich aber nur partiell.