Nur bedingt überzeugendes Debüt der Briten

Nicht die in den 90er Jahren überaus aktive und zuletzt vor 15 Jahren veröffentlichungstechnisch in Erscheinung getretene Band aus der Bay Area ist hier Thema, sondern eine Formation aus dem UK. Die Verwechslungsgefahr ist aber durch die schon länger andauernden Tatenlosigkeit der US-Band keineswegs vom Tisch, schließlich haben sich auch die britischen Ägypter dem Prog Rock in traditioneller Machart verschrieben.



Durchaus möglich also, dass nicht sofort klar ist, wer gemeint ist, wenn von CAIRO die Rede ist. Die offenbar erst seit kurzer Zeit existierende britische Formation wurde vom früheren TOUCHSTONE-Sänger und -Keyboarder Rob Cottingham gegründet und stellt mit "Say" nun ihr Debüt in die Läden.



Auf diesem ist der Haudegen zwar auch am Mikro zu vernehmen, lässt jedoch - ganz Gentleman britischer Schule eben - seiner Kollegin Rachel Hill immer wieder den Vortritt, oder aber legt mit ihr so manches feine Duett hin. Dadurch erhalten die an sich eher getragenen, teils melancholischen Prog-Epen (atmosphärisch darf man durchaus auch neuere MARILLION-Werke als Vergleich heranziehen) nicht nur zahlreiche Farbtupfer, man sieht dadurch auch über die Tatsache hinweg, dass phasenweise doch zu sehr mit angezogener Handbremse agiert wird.



Durch die wirklich exquisite Gesangs-Performance aber entgeht "Say" dieser drohenden Gleichförmigkeit und auch die sehr pathetisch ausgeführten, emotionsge- bzw. überladenen Nummern konnten vor einer Überdosis "Schmalz" bewahrt werden.



Lediglich beim an den Schluss gestellten "Breathe Mix" von 'Katrina' konnte diesbezüglich nicht mehr viel gerichtet werden, die Version ist - beim allem Respekt vor der leidenschaftlichen Darbietung - lediglich als Einschlafhilfe zu verwenden. Schade, da wär‘ einiges mehr drinnen gewesen.