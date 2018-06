Anthem For Resistance

Anthem For Resistance

Spielt sich nicht ins Rampenlicht.

Auch wenn Melodic Death Metal nicht mehr ganz so stark boomt, wie es vor einigen Jahren noch der Fall war, gibt es doch immer wieder neue Bands, die sich in diesem Genre bewegen und die versuchen, aus der Masse der Veröffentlichungen hervorzustechen. Eine dieser Bands ist CALLIDICE aus Finnland, die mit "Anthem For Resistance" ihr Debütalbum abgeliefert haben.

CALLIDICE versucht, sich mit leichten Industiral-Einflüssen aus der Masse hervorzuheben und eine gewisse Eigenständigkeit zu erarbeiten. Das gelingt jedoch nur bedingt, denn wirklich markante Industrial-Passagen gibt es sehr selten, und diese sind letztlich auch zu kurz, um die Band dadurch klarer von anderen abzuheben. Vielmehr bietet der Sound der Finnen Keyboard-lastigen Melodic Death, bei dem ich immer wieder das Gefühl bekomme, das alles schon von anderen Kapellen gehört zu haben - und das auch noch besser.

"Anthems For Resistance" ist keinesfalls schlecht, besitzt das Album doch auch schöne Melodien und Riffs, gepaart mit wirklich guten Vocals. Aber irgendwie fehlt den Songs der letzte Kick um wirklich mitzureißen und in Erinnerung zu bleiben. So werden es die Finnen vermutlich nicht schaffen, sich ins Rampenlicht zu spielen und größere Aufmerksamkeit zu erhalten.