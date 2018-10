Eine kontrastreiche Cover-EP

Sagen wir es mal so: Die Songauswahl, die die britischen Elektro-Punker von CALLING ALL ASTRONAUTS für ihre neue EP vorgenommen haben, ist doch ein wenig ungewöhnlich. Die drei Musiker berufen sich auf ihre individuellen Vorlieben und Einflüsse und finden neben noch halbwegs üblichen Geschichten wie 'Are 'Friends' Electric?' von der TUBEWAY ARMY auch einen Konsens beim DEEP PURPLE-Gassenhauer 'Smoke On The Water'. Crazy? Allerdings!

So ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass die leicht elektrisierte Neufassung auch jener Song mit dem geringsten Eigenanteil ist - das Leitriff ist nunmal hinlänglich bekannt, und ganz egal wie man den Rest auch verzerren mag: Man kann diese Kultnummer einfach nicht zu seinem Eigentum machen! Ganz anders ist es indes mit besagtem Elektro-Pop-Klassiker, mit dem CALLING ALL ASTRONAUTS in die Cover-EP einsteigt. Die Melodien werden mit etwas mehr Volumen ausgestattet, die Synthies rocken und bei der Hookline haben die Briten auch noch mal kräftig nachgeholfen - Gary Numan würde sich sicherlich freuen, würde man ihm diese Version vorspielen. Und auch die Herren Bolan und Bowie hätten sicherlich ihre Freude, hätten sie zu Lebzeiten noch erfahren dürfen, was CALLING ALL ASTRONAUTS mit ihren Songs anstellt. Der nicht ganz so offensichtlich gewählte T-REX-Hit 'Metal Guru' bekommt eine dezent punkige Färbung, wohingegen Bowie's 'Scary Monsters' jener Eigenbrödler bleibt, den der Song vom gleichnamigen Album schon immer war - analog zu seinem Schöpfer, der mit dem Mehr an Elektronik sicherlich auch kein Problem gehabt hätte.

Es ist ein interessantes, außergewöhnliches Unterfangen, das in der Kürze der Zeit aber auch vernünftiges Entertainment bietet. 'Smoke On The Water' hätte man zwar auch aussparen können, doch als kleiner Bonus ist auch diese Version in Ordnung. Die anderen Songs sind aber schon ausreichend stark, um eine Emfehlung für dieses Projekt als solches und die EP im Speziellen auszusprechen!