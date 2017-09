Doom in Vollendung!

Ich kann mich gar nicht mehr recht entsinnen, wie oft ich im Laufe des aktuellen Kalenderjahres schon das Gefühl hatte, die womöglich beste Doom-Platte der Saison aufgelegt zu haben! Das Genre floriert, ohne dabei einen festen Standort für besonders hochwertige Ware festgelegt zu haben. Und ganz gleich wie intensiv ein neuer Release auch immer sein mag: Es gibt scheinbar immer noch eine weitere Platte, die das Ganze übertrifft.

Ähnliche Gefühle hat man jedenfalls nach dem ersten Lauschangriff auf das neue CALLIOPHIS-Album "Cor Serpentis", das in Sachen erlebte Intensität noch einmal neue Grenzen verlegt. Die Jungs aus Leipzig scheinen Slow Motion noch einmal neu definieren zu wollen und haften ihren Nummern etwas schier Hypnotisches an, das sich vor allem in ganz langen Stücken wie 'Isolation' und 'Munk (Heart Of Stone)' seinen Weg bahnt. "Cor Serpentis" strahlt gleichermaßen aber auch etwas Heroisches aus, nachzuvollziehen in den wunderbaren Melodien solcher Tracks wie 'The Cleansing' und 'Edge Of Existence', die auf der A-Seite des neuen Langdrehers bereits immense Glücksgefühle freisetzen - trotz der allgemein sehr finsteren Grundstimmung dieser Platte.

Irgendwie ist es einfach das Komplettpaket, das diese atemberaubende Atmosphäre generiert und CALLIOPHIS in eine der wohl empfehlenswertesten Combos in der ganzen Szene mutieren lässt. Die Riffs sind gewaltig, die Performance setzt vor allem im Grenzbereich zum Death Metal deutliche Akzente, die unterschwellige Melodik verzaubert zusätzlich, und das Material ist superb arrangiert. "Cor Serpentis" ist folgerichtig Pflichtstoff für die Jüngerschaft, die anno 2017 für reichlich Qualität ohnehin schon tief genug in die Tasche greifen muss. Aber will man sich hierüber ernsthaft beklagen? Nein, bestimmt nicht!

Anspieltipps: Munk (Heart Of Srtone), The Cleansing