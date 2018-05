Das kenne ich doch irgendwo her ...

Würden sich die Jungs von CAN OF WORMS zumindest mal bemühen, sich ein wenig dem Einfluss der ersten vier EXODUS-Alben zu entziehen, könnte man der Band ja noch einige Zugeständnisse machen. Doch die Realität sieht ganz klar so aus, dass die Bay-Area-Legende so ziemlich jede Note geprägt hat, die die Franzosen auf ihrem neuen Album verewigt haben. Das mag zwar gewissermaßen eine Art von Qualitätssicherung sein, im kreativen Sinne aber dann doch ein klarer Dolchstoß - und zwar in den eigenen Magen.



Betrachtet man das Ganze indes nüchtern, erhält man eine wirklich ordentliche Old-School-Platte, die hin und wieder mit ein paar Pfund Todesblei unterfüttert wird, im Großen und Ganzen aber den punkigen Spirit von Gary Holt und Konsorten zum Maßstab nimmt. Sowohl brachiale Brecher wie 'World Collapse' und 'Dystopian Future', als auch flottere Stücke wie das aggressive 'Colossal Maelstrom' und das rabiate 'Nuclear Violence' sind EXODUS in Reinkultur, vielleicht nicht ganz so fingerfertig in den Solopassagen, aber doch mit der gleichen radikalen Botschaft wie die Frisco-Boys Anfang der 80er.



Was bleibt also anders, als Fans der ersten Bay-Area-Welle mal einen Lauschangriff zu empfehlen, gleichzeitig aber auch zu warnen, dass "Nuclear Thrasher" nicht sonderlich viel Neues bringt. Insofern: Entscheidet selbst, ob dieser Nachbar überzeugend genug ist, um den Nacken malträtieren zu dürfen.



Anspieltipps: Colossal Maelstrom, Nuclear Violence