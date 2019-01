Metalcore roh und ursprünglich.

Straight, unverfälscht und immer in your face: Bei CANCEL wird der Grundgedanke des Metalcore noch mit Energie und Leidenschaft gefüllt und nicht von überbordenden Emotionen und verweichlichten Melodien aufgefressen. Die Eidgenossen sind sehr stark im klassischen Hardcore verwurzelt, arbeiten hin und wieder auch mit Gangshouts und dergleichen, nehmen sich aber das Exklusivrecht heraus, einen metallischen Gitarrensound zu installieren, der auf "Dark Reveries" beide Genres vereint - besagten Hardcore und den groovigen Metal, wie ihn so manche punkig orientierte Modern-Thrash-Combo interpretiert hat.

Dass die Band aus dem gleichen Heimatland wie die Kollegen von GURD stammt, erscheint dann auch kein Zufall mehr, denn hier und dort entdeckt man tatsächlich Riffs, die V.O. Pulver und seine Mannen auf einem ihrer früheren Releases problemlos hätten verwenden können. Allerdings kommt CANCEL noch einen zacken schneller auf den Punkt, egal ob nun im halbwegs gebremsten Midtempo oder in den gelegentlichen, dann aber doch recht forschen Offensiven, die die Truppe fährt. Eines ist allen Songs aber gleich, und das ist die erhöhte Durchschlagskraft, mit den "Dark Reveries" als Ganzes so manche Mauer einreißt. Klar, sonderlich originell ist das schon lange nicht mehr, doch in diesem Genre zählen am Ende nur einige Nuancen, und was das betrifft, ist CANCEL absolut vorbildlich unterwegs. Die Produktion ist rau und druckvoll, das Shouting bringt Power und Intensität mit, und über die Gitarren müssen wir uns auch nicht länger unterhalten - wer kann schließlich schon dem GURD-Vergleich standhalten?

Leute, wenn ihr es gerne ursprünglich und derbe mögt, ist CANCEL eure Band. Die Eidgenossen krebsen noch im Underground herum, haben aber das Zeug, zeitnah die Flucht nach vorne anzutreten. Mit entsprechendem Support versteht sich, aber den haben die Herren auf alle Fälle verdient!