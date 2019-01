<p style="margin-bottom: 0cm;">Unerwartet ruhige Töne</p>

Mit "Kill The Sun" veröffentlicht CANE HILL nach den beiden Longplayern "Smile" von 2016 und "Too Far Gone" von 2018 nun eine 6-Track-EP. Diesmal allerdings mit völlig ungewohntem, akustischen Sound und ruhigen Tönen, die uns Sänger Elijah Witt auf hervorragende Weise nahebringt.

Auch nach mehreren Durchläufen komme ich einfach nicht darauf, woran mich insbesondere 'Kill The Sun' und 'Acid Rain' erinnern. Kennt ihr das? Es steckt irgendwo ganz tief im Hinterkopf und ist trotzdem nicht greifbar. Aber wie dem auch sei, gerade diese beiden Titel sind besonders hörenswert. Wobei ich noch einmal sagen muss, dass ich bei der ganzen EP immerzu das Gefühl habe, irgendwo schon ähnliche Musik gehört zu haben, was aber nicht als Manko angesehen werden soll.

Aber der Reihe nach. Titel Nummer eins, '86d – No Escort' mit wunderbarem Akustigitarrensound, kommt sehr gefühlvoll daher, wie eigentlich fünf der sechs Songs. Zumindest beim nachfolgenden 'Empty' haben die kleinen grauen Zellen etwas preisgegeben: Es erinnert mich von der Art her vage an 'Space Oddity' von DAVID BOWIE. Bei 'Save Me' überzeugt das Klavier, das den Song wieder sehr gefühlvoll untermalt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber mir fällt einfach kein anderes passendes Wort ein. Auch da schwirrt irgendetwas im Hinterkopf herum und lässt sich nicht fassen. Wobei das ja eigentlich nicht so wichtig ist, weil die Musik einfach überzeugt. Es folgen die schon erwähnten 'Kill The Sun' und 'Acid Rain', bevor 'Smoking Man' die EP beendet.

Und das ist der einzige Haken an "Kill The Sun": Dieser Titel passt meiner Meinung nach so überhaupt nicht zu dem Rest der Platte, besonders in der Schlussphase. Da ist er mir irgendwie zu "spacig", ich weiß nicht, wie ich es noch ausdrücken könnte. Die Track eins bis fünf dürfen aber gerne schon einmal als kleine Dauerschleife rotieren, wenn man gerade in der passenden Stimmung ist.

Ihr könnt euch übrigens alle Titel bei Youtube anhören, beziehungsweise als Videoclip anschauen, um euch selbst ein Bild zu machen.