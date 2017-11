Ein eher enttäuschendes Comeback

Zwei Alben rechtfertigen sicherlich keinen 20-jährigen Vorruhestand. Bei CANKER wurde 1997 vorerst die Reißleine gezogen, ohne dabei eine baldige Rückkehr in Aussicht zu stellen. Tatsächlich hat es dann auch zwei Jahrzehnte gedaquert, bis sich die spanische Death-Metal-Combo wieder aufraffen konnte, ihre Diskografie zu erweitern. Wie ein Erdbeben ist jedoch weder die Nachricht des Comebacks, noch der frische Output eingeschlagen. CANKER mag sich zwar mittlerweile mehr vom technischen Thrash der späten 80er leiten lassen, doch zu wirklichen Höchstleistungen konnte sich die Truppe auf "Earthquake" offenkundig nicht pushen.



Das neue Matwerial wirkt von der ersten bis zur letzten Minute arg fahrig, will Ansprüche generieren, wo eine messerscharfe Riffattacke günstiger gewesen wäre als ein vertracktes Break, und ist auch stilistisch nicht mehr sonderlich homogen unterwegs, weil es anscheinend immer noch in den Fingern juckt, wenn sich die Chance zu einem Todesblei-Groove auftut. Doch irgendwie kickt der Stoff von "Earthquake" nicht, was nicht zwingend an der handwerklichen Darbietung der Iberer liegen muss. Aber die ruckeligen Wechsel, die regelmäßigen Stilbrüche und die insgesamt immer wieder aufkeimende Unschlüssigkeit bei der Gestaltung der zehn Stücke sind Aspekte, die das Album deutlich lähmen. Und so sehr man auch versucht, die Vielschichtigkeit der dritten CANKER-Scheibe gutzuheißen: Es finden sich keine hieb- und stichfesten Argumente, die den Applaus rechtfertigen würden. "Earthquake" hat gute Ansätze, doch nach 20 Jahren Auszeit erwartet man von solch erfahrenen Musikern einfach mehr als das!



Anspieltipps: Ravenous, Biosfear