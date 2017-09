Old School Death mit jeder Menge Rauch

Was machen zwei Brüder, die außer ihrem Hang zur todesmetallischen Unterhaltungsmusik noch die Vorliebe für gewisse grüne Kräuter verbindet? Natürlich, sie gründen eine Death Metal Band, die sich musikalisch stark an ihren Idolen orientiert und in Texten, Albumcovern, Songs und sogar im Bandnamen neben Anspielungen auf eben diese Idole immer wieder die Liebe zum grünen Kraut durchklingen lässt. Sowas gibt es nicht? Doch! Zumindest bei CANNABIS CORPSE, die mit "Left Hand Pass" ihr mittlerweile fünftes Album veröffentlichen.



In der Einleitung habe ich bewusst das Wort "Parodie" vermieden, welches oft in Verbindung mit der Band genannt wird. Klar, die Anspielungen auf bekannte Genrevertreter sind mehr als offensichtlich und auch der Titel des aktuellen Werkes stellt wieder eine Anspielung auf einen Meilenstein des Death Metal dar ("Left Hand Path" von ENTOMBED). Aber die Musik der Amerikaner würde auch ohne diese ganzen Anspielungen und die "grünen" Texte wunderbar funktionieren, wobei CANNABIS CORPSE dann wohl nur eine weitere, ganz gute Death Metal Band ohne wirkliches Alleinstellungsmerkmal wäre.



Musikalisch ist das zwar nicht besonders innovativ, funktioniert aber trotzdem ganz gut. Death Metal der alten Schule eben, der mit wunderbar tiefen Gitarren, fiesen Growls und aggressiven Drums daherkommt. Die Geschwindigkeit ist die meiste Zeit erwartungsgemäß hoch, aber es gibt auch immer wieder kurze Verschnaufpausen. Pfeilschnelle Gitarrensolos sind genauso an der Tagesordnung wie Doublebass-Gewitter, und auch handwerklich gibt es an den 10 Tracks absolut nichts auszusetzen. Man merkt einfach, dass hier richtig fähige Musiker am Werk sind.



Auch Ausfälle gibt es nicht zu verzeichnen, die Scheibe lässt sich wunderbar am Stück hören und das auch mehrmals hintereinander. Das Lesen der Texte sowie der Liednamen dürfte vielen Fans der alten Schule auch den einen oder anderen Lacher entlocken, denn der Humor, mit dem hier auf Tracks oder Alben von anderen Künstlern angespielt wird, ist schon richtig gut. Sowas muss einem auch erstmal einfallen.



"Left Hand Pass" ist eine richtig gute Old School Death Metal Scheibe, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Songs machen ordentlich Laune und bekommen durch die vielen Anspielungen auf Genre-Klassiker auch noch eine witzige Note. Musikalisch mehr als nur solide, aber eben auch nicht besonders innovativ, weil CANNABIS CORPSE sich (wie schon auf den Vorgängern) dreist bei der alten Garde (z.B. CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL, DEICIDE, ENTOMBED, etc.) bedient. Aber man muss zugeben, dass das wirklich gut gemacht ist und das Album somit die Fans der genannten Bands mehr als nur zufriedenstellen dürfte.