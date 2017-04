Fail You Again

Noch mehr Melodien für noch mehr Millionen!

Als CAN'T SWIM vor ziemlich genau einem Jahr die erste EP veröffentlichte, war noch nicht absehbar, welchen Weg die Jungs aus New Jersey einschlagen würden. Die Bubblegum-Ästhetik ließ zwar darauf schließen, dass man sich in Windeseile im Mainstream zurechtfinden würde, doch genau dies war auch ein Punkt, der den Blickwinkel aus der unkritischen Brille bestärkte.

All das ist zwar noch nicht Schnee von gestern, doch mit dem Release des ersten vollständigen Albums räumen die Jungs von der Ostküste alle Zweifel aus dem Weg, was ihr kompositorisches Vermögen anbetrifft. Denn "Fail You Again" ist eine stete Aneinanderreihung einprägsamer Hits, bei denen der Emo-Part sicherlich immer noch sehr stark betont wird, der aber mit schier grandiosen Hooklines wieder kompensiert wird.

CAN'T SWIM bekommt es schon mit den ersten beiden Tracks hin, alles potenzielle Gemecker auszuräumen: 'What's Your Big Idea' und 'We Won't Sleep' gehören zu den klebrigsten Ohrwürmern, die mir in letzter Zeit untergekommen sind, und nehmen den Hörer auf Anhieb gefangen. Und das Hitfeuerwerk reißt nicht ab, sondern bekommt im weiteren Verlauf immer mehr Zuwachs. 'Friend' und 'Stranger' dürfen hier nicht ungenannt bleiben, '$50,000,0000' und 'One Shot' sitzen ebenfalls im ersten Anlauf, und wenn es mal etwas softer zugeht, ersticken die Herren auch nicht im Plüsch, da die Melodien es am Ende wieder rausholen.

Man muss sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, um dieser Band eine glorreiche Zukunft vorauszusagen. Denn auch wenn "Fail You Again" gelegentlich schon stark Richtung Masse strebt, ist das Album ein Hort bezaubernder Harmonien und als solcher ein prima Soundtrack für ein Lächeln, das man nach dem letzten Ton dieser Scheibe nicht mehr unterdrücken kann. Wunderbar!

Anspieltipps: Friend, What's Your Big Idea, We Won't Sleep