Verdammt starkes Screamo-Album!

Es mag zwar eine verrückte Herangehensweise sein, doch am Ende fühle ich mich jederzeit dazu verpflichtet, neue Screamo-Platten mit dem sensationellen und leider auch letzten HASTE-Album "The Mercury Lift" zu messen. Und Bands, die diesem Vergleich standgehalten haben? Tja, die gibt es leider nicht allzu häufig. Erfreulicherweise finden sich hin und wieder aber doch einige Ausreißer, die den Durchschnitt bekämpfen und sich ungestüm und gleichzeitig auch emotional in Sphären begeben, in denen großartige Sounds entstehen. Und eine dieser Combos hört auf den Namen CANVAS, ist noch relativ frisch dabei und hat mit dem ersten Demo gleich so viel Wind gemacht, dass die Herrschaften von baasick Records nicht lange zögerten, die Truppe zu verpflichten.

"Worry" ist nun das erste Ergebnis dieser Zusammenarbeit, und es ist gleich mal ein echtes Statement für den britischen Post-Hardcore. Das Quintett kreiert beklemmende Stimmungen, schafft brachiale Klangmuster, kontert mit krassen Kontrasten sehr emotionaler Färbung und pendelt ständig zwischen den verschiedenen Gefühlslagen - und das mit einer Dynamik, die sich gewaschen hat. Selbst ein balladesker Song wie 'Haunt You' birgt noch so viel Energie und Explosionspotenzial in sich, dass die Spannung zum Zerreißen ist. Und wenn die Jungs dann einen Wutausbruch inszenieren ('Medicate Me'), etwas Raserei präferieren ('The Death Of Us') oder die innere Zerrissenheit in Noten kleiden ('All Alone'), scheint alles perfekt - und es ist nicht nur Schein, es ist auch Sein!

CANVAS hat mit "Worry" ein extrem intensives Werk an den Start gebracht, das für mein Empfinden die "The Mercury Lift"-Hürde passiert. Und alleine das ist schon Grund genug, das Debüt der Briten mit Nachdruck zu empfehlen!



Anspieltipps: Medicate Me, Haunt You, All Alone