In jeglicher Hinsicht ein kunterbuntes Album

Wer bereits das Vergnügen hatte, CAPITANO livehaftig im Vorprogramm der letzten MONSTER MAGNET-Tour zu erleben, wird um die schillernde Präsentation von John Who? und seinen Mitstreitern wisssen. Der norwegische Sänger gleicht nicht nur in Sachen Bühnenoutfit seinem großen Idol David Bowie, sondern verkauft sich auch musikalisch als absolutes Chamäleon, das in jeder Stimmlage ganz andere Reize schaffen kann - und diese Qualität nutzt seine Band natürlich auch konsequent aus.



Doch diese Unberechenbarkeit, mit der CAPITANO auf dem Debüt vorgeht, hat auch etwas Befremdliches, weil die Songs relativ sonderbar klingen und Farbtupfer aller Genres abdecken, ohne dabei konkrete Orientierungspunkte zu geben. TURBONEGRO und die QUEENS OF THE STONE AGE geben Anhaltspunkte, liefern aber keine direkten Parallelen, weil das Quintett gerne auch in den Psychedelic-Sektor reinschielt, sich hin und wieder mit kurzen Rockabilly-Sequenzen wegbeamt und darüber hinaus auch einen dicken Klecks Disco und Glam Pop aus der bunten Palette zaubert. Und habe ich schon erwähnt, dass sogar ein paar progressive Noten vorhanden sind? Oder dass MASTODON-Chefdenker Troy Sanders die Band bei 'Get Naked' unterstützt hat? Ein Umstand, um den ihn sein Kollege Gildenlöw bei PAIN OF SALVATION sicherlich beneidet, da das Material von "Hi!" sich weitläufig mit den manchmal verqueren Ideen deckt, die das schwedische Genie in seinen eigenen Stücken verarbeitet.



Diese Platte ist definitiv eine Herausforderung, aber sie macht zur gleichen Zeit verdammt viel Laune. CAPITANO macht alles, nur nichts Konventionelles, und genau darin besteht der Reiz dieses Albums. Eine Vorliebe für David Bowie wäre hilfreich, ist aber nicht zwingend notwendig. Denn ähnlich wie der verstorbene Altmeister handhabt es auch dieser außergewöhnlich Fünfer: Alles ist erlaubt, solange es nur speziell ist!



Anspieltipps: Get Naked, Someone Like You