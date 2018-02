Somewhere out in space...

Es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sehr viele unterschiedliche Wahrnehmungen zum neuen und mittlerweile bereits fünften Longplayer von CARBON BASED LIFEFORMS geben. Die einen werden sich daran stoßen, dass die Songs nur relativ träge voranschreiten. Manch einer wird den Minimalismus, den die Schweden auch diesmal wieder betreiben, als spannungsarm empfinden. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass sich selbst Ambient-affine Hörer nicht damit begnügen werden, dass die Grundideen der jeweiligen Songs ziemlich stark in die Länge gezogen werden. Zugegeben: Manchmal übertreibt es das Duo auch und wäre besser beraten, etwas schneller auf den Punkt zu kommen. Doch umgekehrt gelingt es gerade in den langen Tracks des neuen Albums sehr schön, sich fallen zu lassen, die Chillout-Vibes mitzunehmen und die wiederkehrenden spacigen Sounds voll und ganz in sich aufzusaugen, ohne dabei den Stress des Alltags auch nur für einen klitzekleinen Augenblick wieder ins Gedächtnis rufen zu müssen. Und das ist eine Qualität, die auch in diesem Segment längst nicht jede Combo aus dem Effeff beherrscht.

Nichtsdestotrotz gibt es in den mehr als 80 Minuten, die "Derelicts" andauert, den einen oder anderen Moment, in dem sich die Band zu sehr in ihren verträumten Harmonien verliert. Die ständigen Wiederholungen und ihr hypnotischer Effekt haben nicht allerorts den gleichen Reiz, auch wenn es keine Stelle gibt, an welcher der Fluss der zwölf Stücke in irgendeiner Form gestört wird. Doch hier und dort unterliegt "Derelicts" leichten Schwankungen, die schließlich auch verhindern, dass das Album als Gesamterlebnis ausschließlich Euphorie auslöst.

Fans wird das aber kaum stören, denn CARBON BASED LIFEFORMS ist auch mit dem fünften Album in Serie eines der besten und vor allem zugänglichsten skandinavischen Ambient-Projekte und kann diesen Rang auch mit "Derelicts" weiter festigen!

Anspieltipps: Dodecahedron, Nattväsen, Equilibrium