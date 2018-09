Same old song and death

Es hat lange gedauert, bis sich die Musiker von CARDIAC ARREST ins Bewusstsein des amerikanischen Todesblei-Undergrounds gespielt haben. Immerhin zwei Dekaden ist die Band bereits am Start und veröffentlicht mit "A Parallel Dimension Of Despair" das nunmehr sechste Album - Zeit genug, sich in der Szene zu etablieren, war also definitiv vorhanden. Warum die Truppe bis dato aber lediglich Insidern bekannt war, ist recht schnell nachzuvollziehen. Die Musiker bedienen letzten Endes eine völlig überfüllte Nische, ohne sich dabei mit echten Besonderheiten aus dem Fenster zu lehnen. Das ist bei extrem vielen Combos aus dem gleichen Sektor zwar auch der Fall, trägt aber eben nicht dazu bei, dass der Sound der Jungs aus Chicago wesentlich aufregender wird.



Aber solide ist er, zumindest auf dem aktuellen Release, der eigentlich alles mitbringt, was man von einem straighten, ruppigen Death-Metal-Album erwarten darf. Die Band arbeitet mit fast schon rockigen Grooves und klingt bisweilen ein wenig skandinavisch, nimmt aber auch einige Punk-Einflüsse im Stile von MASTER und BENEDICTION auf, wodurch gerade die flotteren Songs mächtig Schwung verpasst bekommen. Was allerdings fehlt, sind echte Übersongs; keine Nummer von "A Parallel Dimension Of Despair" sinkt in den Durchschnitt ab, aber weit darüber hinaus bringen es eben auch nur die wenigsten. Nennenswert sind aber sicherlich Stücke wie das rotzige 'It Takes Form', die groovige Walze 'When Murder Is Justified' und das pfeilschnelle 'Professional Victim', die posthum auch als Anspieltipps empfohlen seien. Ob CARDIAC ARREST mit dem neuen Album endlich durchstarten wird, wage ich aber nicht zu behaupten. Die Band macht einen ordentlichen Job, schlussendlich aber keine Überdinger!