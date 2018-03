Finnischer Melodic Metal, wie er typischer nicht klingen kann.

Die Explosion und die Charterfolge waren in kreativer Sicht herbe Einschnitte im finnischen Melodic Metal. Die Rädelsführer haben sich stilistisch teilweise extrem stark verändert, manche von ihnen sind wiederum gar nicht mehr bzw. nur noch als Teilzeitarbeiter am Start, und wwenn man die ganzen aufgeblähten Symphonic-Metal-Acts mal subtrahiert, kann man die wirklich guten Suomi-Bands inzwischen an einer Hand abzählen. Eine dieser Bands ist definitiv CARDIANT, wo Pomp und Kitsch zwar alleine schon wegen der recht dominanten Keyboardsounds zwar auch eine wichtige Rolle spielen, die aber aufgrund anständiger Songideen, genauso anständiger Hooklines und abwechslungsreichen Arrangements auch auf ihrem neuen Album wieder permanent punkten kann.

"Mirrors" ist vielleicht über weite Strecken zu vorhersehbar gestaltet, und wenn die Melodien dann in einem See aus Tastenklängen ertränkt werden, muss man schon einmal tief durchatmen und die Nörgelei herunterschlucken, aber ähnlich wie beim letzten Mal haben die Finnen auch im neuen Anlauf eine sehr kompakte Melodic-Metal-Scheibe eingespielt, die technisch versiert, durchweg einprägsam und auch im Hinblick auf die Performance überaus ordentlich ist.

Und sonst? Tja, sonst muss man eigentlich nicht viel sagen, da CARDIANT auch anno 2017 wie eine Mischung aus THUNDERSTONE und SONATA ARCTICA klingt, sicher nicht so stark wie die beiden aktuellen Branchenführer der landeseigenen Szene, aber sicherlich überzeugend genug, um auch deren Fans in Windeseile für sich zu gewinnen. Und mehr können und dürfen die Musiker auch nicht von einer Platte erwarten, die letztendlich doch sehr stark den Schemata dieser Szene untergeordnet ist.

Anspieltipps: Blank Star, My Life Has Just Begun