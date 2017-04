Schön, durch und durch schön.

Dieser Ostfriese, der bereits mit PETER MAFFAY, UDO LINDENBERG und ROBERT PALMER zusammengearbeitet hat. Dieser Ostfriese, der für unzählige Bands und Projekte bereits sein großes Talent zur Verfügung gestellt hat. Dieser Ostfriese, der sich als Rock-Gitarrist, Komponist und Produzent auszeichnen und bereits Grammy-Nominierungen einheimsen konnte. Dieser Ostfriese, der sich einst den Künstlernamen CARL CARLTON gab, kommt dieser Tage mit seinem lang und von Fans sehnsüchtig erwarteten Live-Doppelalbum "Woodstock & Wonderland" um die Ecke und setzt sich einmal mehr ein Denkmal. Denn auf diesem Doppeldecker hat sich dieser Ostfriese, der mit bürgerlichem Namen Karl Walter Ahlerich Buskohl heißt, selbst übertroffen.

Was aus den Händen CARL CARLTONs an seine Fans gegeben wird, ist qualitativ immer hochwertig. So verwundert es auch nicht, dass "Woodstock & Wonderland" mit einem superben und glasklaren Sound daherkommt. Und so beinhaltet das Live-Monument Aufnahmen, die während der Konzertreisen zu "Spirit Of Wonderland" und "Spirit Woodstock" entstanden sind, daher auch der etwas ungewöhnliche Titel. Und mit dem nostalgischen Woodstock-Geist entführt uns das Multitalent in ein musikalisches Traumland. So wurden für diese Veröffentlichung ausschließlich die wunderbarsten Perlen seiner ausgedehnten 2015/2016er Tour verwendet und damit den Großen der Großen Tribut gezollt.

So machen neben 'The Weight', 'Atlantic City' oder 'Further On Up The Road' auch die Stücke seines noch aktuellen Longplayers "Lights Out In Wonderland" enorm viel Freude. Insbesondere 'Moonlight In New York', 'Little Man In The Radio' und 'Unvincible' haben es mir angetan, die Fan-nahe und intime Atmosphäre der Aufnahme sowie die allseits bekannte Stimme CARLTONs runden den fantastischen Eindruck wunderbar ab. Wer also noch der Chance hinterhertrauert, CARL CARLTON in den vergangenen Jahren nicht live erleben zu können, dem bietet "Woodstock & Wonderland" ein geeignetes Trostpflaster. Obwohl die Veröffentlichung dem Live-Erlebnis natürlich hinterherhinkt, kommt der Doppeldecker diesem doch schon sehr nahe.