Where They Are Silent

Schwedisches aus Hellas.

Es ist kein gutes Zeichen, wenn eine Band bereits alle Alleinstellungsmerkmale eingebüßt hat, sobald die ersten Arrangements einer neuen Scheibe verklungen sind. CARNAL GARDEN will zwar erst gar keinen Hehl daraus machen, dass der Elchtod-Sound der 90er der einzige gemeinsame Nenner aller beteiligten Musiker ist, doch ein bisschen mehr Individualität hätte man sich mit dem Release von "Where They Are Silent" schon wünschen können.

Doch die Griechen halten es selbst für die beste Idee, DISMEMBER, ENTOMBED und GRAVE nachzuahmen und im Zweifelsfall auch noch eine Spur UNLEASHED in diese Kombi zu schmeißen. Das mag sicherlich in Ordnung gehen, solange die Performance wenigstens überzeugend ist, doch auch hier hat die Band arge Schwierigkeiten, das international taugliche Level zu erreichen bzw. es auch zu halten. Die meisten Songs der neuen Platte sind relativ durchschnittlich und ideenlos und lassen auch in der Darbietung den Sinn für leidenschaftlich formulierte Aggression vermissen. Wenn Songs wie 'Gasping For Last Breath' und 'Morbid Dreams' relativ unspektakulär vorbeirauschen, ist eigentlich schon klar, was die Stunde geschlagen hat: hier werden Standards repetiert, ohne dass man sich großartig Gedanken über ein gewisses Maß an Eigenständigkeit macht.



Und genau diese Haltung wird am Ende auch bestraft; CARNAL GARDEN kann lediglich im abschließenden 'From The Catacombs' unter Beweis stellen, dass mehr in der Band steckt als lediglich die Abhandlung der Copy & Paste-Funktionen. Und da selbst Letztgenannte noch nicht einmal den erwünschten Erfolg bringen, gehört "Where They Are Silent" zu den Todesblei-Frühjahrsalben, die man getrost vernachlässigen kann!