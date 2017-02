A lot of chewing gum...

Natürlich ist es kein leichtes Unterfangen, mit punkigen Popsongs eine eigene Nische zu finden, die man nicht zwangsläufig mit Acts wie BLINK 182 und Konsorten teilen muss. Kaum einer Gruppe ist dies bislang gelungen, und auch für die CAROUSEL KINGS sieht es in dieser Hinsicht nicht besonders reizvoll aus. Was bleibt den Jungs also anders, als ein gutes Spartenalbum zu veröfentlichen und sich frei von kreativen Zwängen mit dem melodischen Material von "Charm City" wohlzufühlen? Richtig: Nicht viel. Doch wenigstens in dieser Disziplin schlägt sich die Truppe aus Lancaster, Pennsylvania wirklich wacker.



Die 13 Stücke ihres neuen Releases sind allesamt einprägsam und leicht verdaulich, Easy Listening für jedermann womöglich, irgendwie aber auch charmant und trotz der zuckersüßen Kaugummi-Attitüde hörenswert. es gibt wohl kaum eine Melodie, die hier frisch oder neu erscheint, und auch bei der Performance kann man wahrscheinlich gleich ein ganzes Adressbuch mit verwandten Combos zücken. Aber dennoch sorgt "Charm City" über weite Strecken für gute Unterhaltung, zumindest in den Kompositionen, in denen der Schmalz noch nicht von der Decke trieft. Die Singalongs sind in Ordnung, das Material ist nicht ganz so glatt gebügelt, und auch wenn man die Parallelen zu großen Teilen der Szene auch ohne echtes Fachwissen sofort rausfiltert, kann man nicht abstreiten, dass die Jungs unter den bestehenden Voraussetzungen einen ordentlichen Job machen.



Sicher, es gibt Phasen, da hängt einem die Pop-Punk-Sparte mangels Innovationen zum Halse raus. Bei den CAROUSEL KINGS stellt sich dieses Erlebnis jedoch nicht ein: "Charm City" ist eine solide Geschichte, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.



Anspieltipps: You Never Will, Dynamite, Glory Daze