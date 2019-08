Düsterer Post Metal zwischen ALCEST und KATATONIA

Die Herren von CARTOGRAPHS haben sich in den letzten Jahren vielfältig erprobt, bis sie sich schließlich bereit fühlten, ihren ersten Longplayer in Angriff zu nehmen. Die vorausgeschickten Singles zeigten bereits die kreative Vielfalt, die sich die Dänen auf die Fahne geschrieben haben, jedoch noch keine klar definierte stilistische Vorgehensweise. "Wilt & Blossom" setzt dieser Experimentierphase nun jedoch ein Ende und fängt die Band im Grenzbereich von Post Metal und sphärischem Düsterstoff im Stile von KATATONIA wieder ein - und auch eine Prise Black Metal ist gewünscht, wenngleich sie sich hier nur in einer allumfassenden sphärischen Erscheinung präsentiert.

"Wilt & Blossom" ist im ersten Eindruck ein eher depressiv geführtes Album, versetzt mit finsteren Emotionen und oftmals flehenden Vocals, aber auch mit einem melodischen Unterbau, der dem Werk der oben aufgeführten Skandinavier doch recht nahe kommt. Gleichzeitig ist die Platte jedoch relativ leicht zu erschließen, weil die eindringlichen Arrangements mit ihrem dezent hypnotischen Leitfaden etwas Greifbares bieten, an das man sich auch sofort klammern kann. Vergleiche mit ALCEST scheinen schließlich angebracht, weil die Vermischung aus Kernkompetenzen des Black Metals und der progressiveren Post-Variante hier ähnlich hörerfreundlich aufbereitet wird, ohne dass sich CARTOGRAPHS einen geringeren Anspruch vorwerfen lassen müssen.

Das ist schließlich auch der Knackpunkt; die dänische Formation experimentiert auf der einen, schafft aber sofortige Berührungspunkte auf der anderen Seite und kreiert ganz nebenbei eine Atmosphäre, von der man sich gerne gefangen nehmen lässt. Stilistische Diskussionen muss man daher im Endeffekt auch nicht führen, weil CARTOGRAPHS grenzüberschreitend Akzente setzt und mit einigen prickelnden Momentaufnahmen jeden erreichen dürfte, der den gesamten Werdegang von KATATONIA euphorisch bejubelt. Selbst die Tatsache, dass Abwechslung nicht allzu groß geschrieben wird, ändert schließlich nichts daran, dass "Wilt & Blossom" ein rundum gelungenes Debüt geworden ist.

Anspieltipps: Peace Was Never Mine To Be Found, In Teal