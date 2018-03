Best-Of zum erneuten Comeback

Jubiläen haben sie schon einige gefeiert, die Musiker von THE CASCADES, doch die Legitimation für einen höheren Stellenwert haben sich die Jungs um den nunmehr zurückgekehrten Sänger Markus Wild in den vergangenen drei Jahren nicht erkämpfen können. Nachdem der letzte Silberling mit Ersatzfrontmann Ben Richter nicht den gewünschten Erfolg brachte, löste sich die Band ein weiteres Mal auf - undd dies scheinbar für immer. Doch mit Wilds Rückkehr wurden ofenbar noch einmal neue Kräfte freigesetzt, die THE CASCADES nutzt, um... ja um wieder ein weiteres Jubiläum zu feiern.

30 Jahren sind nämlich ins Land gezogen, seit sich die Band Ende der 80er formiert hat, und in dieser Zeit ist trotz aller Pausen definitiv genügend Material erschienen, um eine kleine Werkschau qualitativ ansprechend zu füllen. Doch das Trio zeigt sich in besonderer Feierlaune und veröffentlicht mit "Diamonds And Rust" gleich einen doppelten Silberling mit immerhin 28 Tracks, von denen einige auch Roh- und Demofassungen und insofern auch exklusiv auf diesen beiden Scheiben zu haben sind. Doch analog zum Albumtitel gibt es neben einigen wirklich als Hits durchgehenden Nummern auch genügend Stückwerk, denn bei weitem nicht alle Songs im Katalog der deutschen Gothic-Rocker sind am Ende auch der Rede wert. Vor allem die elektronisch untermalten Stampfer stehen THE CASCADES nicht gut zu Gesicht, und sobald die Band in die deutsche Spraache wechselt, ist so viel Kitsch vorprogrammiert, dass von der Skip-Taste immer öfter Gebrauch gemacht wird. Am Ende sind es nur die Nummern, in denen sich der Einfluss der frühen britischen Szene bemerkbar macht, die man als die vermeintlichen Diamanten dieses Releases werten musss.

"Diamonds And Rust" setzt in der Gesamtbetrachtung einfach zu viel Rost an, als dass man das Teil als Einstiegsdroge in Sachen THE CASCADES nutzen kann - und das ist für eine Best-Of eigentlich schon eine allzu vernichtende Kritik, die jedoch nur jene meist biederen Eindrücke wiederspiegelt, die man in weiten Teilen dieses Doppeldeckers erleben kann. Schon komisch...

Anspieltipps: Page One, Hexeneinmaleins