Nicht zu erschüttern!

CASKET ROBBERY hat in der kurzen Zeit, in der die Band aktiv ist, schon das gesamte Sammelsurium der Business-Fallen erleben dürfen. Die amerikanische Death-Metal-Combo erhielt noch reichlich Zuspruch für ihr Debütalbum und schien auf dem besten Weg, sich international zu etablieren, musste dann aber die halbe Mannschaft austauschen und quasi wieder von vorne anfangen.

Glücklicherweise hat sich das neue Line-up vergleichsweise schnell konstituiert, so dass man zügig einen ersten Appetizer zusammenstellen konnte, der in Form von "The Ascension" nun das Licht der Welt erblickt. Und die Veränderungen sind sofort spürbar, sowohl was den etwas brutaleren, manchmal fast Core-affinen Sound betrifft, aber auch in der Entschlossenheit, mit der CASKET ROBBERY nunmehr zur Sache geht. Die drei Nummern der neuen EP sind verdammt brachial, derweil beklemmend inszeniert, schlussendlich aber auch wuchtig in Szene gesetzt. Die Produktion ist extrem professionell und betont jedes Detail dieses straighten Geschosses, das sich sofort erkenntlich zeigt und mit drei massiven Walzen alles plättet, was sich der Platte noch in den Weg stellt - angesichts der Rahmenbedingungen eine bemerkenswerte Leistung.



Den Schaden, den die internen Reibereien angerichtet hat, spürt man auf "The Ascension" daher auch nur in Form von noch mehr Willenskraft. CASKET ROBBERY zeigt sich gut erholt und ist bereit, auch beim nächsten Ritt über die volle Distanz überzeugend auszuteilen!



Anspieltipps: The Ascension, Lilith