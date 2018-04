Mehr über Casting Out, The

The Casting Out (Re-Release)

Leider dahingeschiedenes Nebenprojekt aus dem BOYSETSFIRE-Umfeld.

Ganze vier Jahre waren die Jungs von THE CASTING OUT aktiv, doch das Vermächtnis der Truppe um BOYSETSFIRE-Frontmann Nathan Gray strahlt auch ein knappes Jahrzehnt nach dem endgültigen Ableben des Projekts sehr grell und nachhaltig. Eine gute Dekade nach der Veröffentlichung der gleichnamigen Debüt-EP wird eben diese noch einmal neu aufgelegt, was allemal begrüßenswert ist, weil das Original längst vergriffen ist und als eine der wenigen echten Raritäten des modernen Rocks der Nullerjahre gilt.

Und es ist sicherlich eines der wunderschönsten Alben, die in dieser Zeit veröffentlicht wurden.

Erstklassige, bewegende Melodien wechseln sich auf "The Casting Out" mit beschwingten, zeitlosen Rocksounds ab, Grays Gesang geht nicht nur einmal unter die Haut und sorgt permanent für kurze Gänsehauteffekte, und die anteiligen Ausflüge in den Emo-Core-Bereich sind nicht jene Art von Bubblegum-Entertainment, das man sonst an dieser Stelle gewohnt ist, sondern authentische, emotionale Kompositionen, die mit wenig Effekten dennoch den ganz großen Effekt auslösen.

Gray hat auf seiner letzten Solotour einige Songs aus dem Programm von THE CASTING OUT eingebaut und scheint seiner alten Liebe immer noch sehr zugetan. Vielleicht ist die Wiederveröffentlichung ja doch noch einmal ein Impuls, den der Sänger und seine Kollegen aufnehmen, um sich ein weiteres Mal zusammenzutun. Ein Comeback auf diesem Niveau wäre jedenfalls grandios!



Anspieltipps: The Upper Hand, Prey