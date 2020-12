Cats in videos? Na okay. Viel geiler: CATS IN SPACE!

Die Entwicklung dieser Formation ist bemerkenswert. Im Gegensatz zu vielen anderen geht diese Truppe aus dem UK nämlich einen unkonventionellen, um nicht zu sagen völlig gegensätzlichen Weg. Anstelle Stil und Technik durch das erworbene Know-How an den Instrumenten von Album zu Album zu verfeinern, hat CATS IN SPACE nämlich den ursprünglich intonierten Prog Rock nahezu völlig hinter sich gelassen.

Stattdessen kredenzt das Sextett aus West Sussex auf seinem mittlerweile vierten Studio-Langeisen eine fein säuberlich arrangierte, pompös arrangierte Melange, die sich aus unterschiedlichsten Zutaten (unter anderem Classic Rock, Pop/Rock, Meldioc Rock und AOR) zusammensetzt. Dass man dafür etwas vom Songwriting verstehen muss, ist klar. Das jedoch stellt kein Problem dar, denn die Briten wissen in der Tat, was es braucht, um den Zuhörer mitzureißen. Entsprechende Handwerkskunst ist dafür zwar auch nötig, CATS IN SPACE hat es aber längst nicht mehr nötig diese angeberisch zur Schau zu stellen.

Wozu auch? Wer eine dermaßen großartige Anzahl an locker-flockigen Ohrwürmern vom Stapel lässt, aus denen die Essenz des Schaffens von Granden wie QUEEN, dem ALAN PARSONS PROJECT und ELO ebenso herauszuhören ist wie die 80er Phase von YES und AOR-Heroen wie BOSTON, muss schließlich ein begnadeter Musikus sein. Das steht bei "Atlantis" auch außer Frage, denn ein solches Sammelsurium an potenziellen Chartbreakern hat man wahrlich schon lange nicht mehr zu Gehör bekommen. Davon hat CATS IN SPACE in der Tat einige auf Lager, und das noch dazu in völlig unterschiedlichen Ausrichtungen.

Es spricht für die Kompetenz dieser Band mit knackigen Rocknummern wie 'Spaceship Superstar' (klingt irgendwie als ob DEF LEPPARD irgendwann Mitte der 80er mit ELTON JOHN kooperiert hätte) oder 'Queen Of The Neverland' (durchaus als Freddie Mercury-Tribut denkbar) ebenso für beste Unterhaltung sorgen zu können wie mit Pop-Epen der bombastischen Manier.

Doch auch davon gibt es einiges, ausnahmslos feinstes Material auf "Atlantis" zu hören. Allen voran 'Listen To The Radio', das man wohl auch von MEAT LOAF in ähnlicher Form goutieren würde, oder 'Marionettes', das vom Groove und von der Umsetzung her an die größten Hits von ROBBIE WILLIAMS denken lässt. Respekt! Hier will wohl jemand die ganz große Rock-Bühne entern. Das Zeug dazu hat CATS IN SPACE definitiv!