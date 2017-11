Die ganze Pomp-Rock-Palette auf einem einzigen Album!

Hoffentlich bleiben diese Kätzchen noch lange genug in ihrem Raumfahreranzug, um uns auch künftig mit wunderschönen Pomp-Rock-Formaten wie "Scarecrow" zu versorgen. Ganz in der Tradition des ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA und späteren AOR-Größen wie SURVIVOR sind die CATS IN SPACE auch diesmal wieder ein Garant für erstklassigen, manchmal auch theatralischen Melodic Rock, der bisweilen auch ein wenig an die verspielten Momente der QUEEN-Diskografie erinnert. Und ein bisschen Space Rock, wie soll es auch anders sein, ist natürlich auch immer willkommen, wenn die Band ihren dezent angeproggten Sound in den Orbit jagt.

"Scarecrow" könnte glatt als 70s-Klassiker durchgehen, würde man die Scheibe als solchen anpreisen. Fragmente von allen Art-Rock-Bands jener Zeit lassen sich vor allem in den mehrstimmigen Gesangsarrangements erkennen, ein bisschen YES-Pomp gibt es vor allem in den Keyboard-lastigen Tracks, und wenn man gerne mal wieder einen älteren STYX-Longplayer auflegen mag, weil die hintergründigen Orchestrierungen gefallen, kann man alternativ auch gut auf "Scarecrow" zurückgreifen, weil die hier angebotenen Improvisationen locker dieses Niveau halten.

Es ist wirklich erstaunlich, wie authentisch CATS IN SPACE das goldene Jahrzehnt der klassischen Rockmusik reflektiert und wie viele Fremdzitate die Band in die eigenen Ideen einflechten kann, ohne dass der Eindruck entstünde, hier würde lediglich altes Material neu kompiliert werden. Diese Truppe kreiert ein einzigartiges Feeling, weckt dabei so viele nostalgische Gefühle und umfasst eine riesige Zahl inspirativer Aspiranten, deren Fans allesamt zum Zweitwerk dieser tollen Combo greifen sollten. Der Pomp Rock war lange Zeit im Winterschlaf, doch diese Katzen haben ihn wieder aufgeweckt und ihm eine Menge Leben eingehaucht - beeindruckend!

Anspieltipps: Jupiter Calling, Scars, Scarecrow