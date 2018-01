Am Jahresende ein richtiger Hammer!

Ich will ehrlich sein – Ja, ich war damals doch erfreut, als sich hörte, dass sich die Cavalera-Brüder auch musikalisch wieder zusammengerauft haben, um gemeinsame Sache zu machen. Der Wunsch, ein kongeniales Folgealbum nach "Arise" und "Chaos A.D." in den Händen zu halten, war größer und greifbarer denn je. Doch als "Inflikted" dann die ersten Runden drehte, stellte sich recht schnell Ernüchterung ein. Klar, die Songs waren gut und man merkte, dass Igor und Max ihre begnadeten Finger im Spiel hatten. Doch irgendetwas fehlte irgendetwas nicht Greifbares, etwas, was speziell bei einem der besten Thrash-Metal-Album of all time – namentlich "Arise" – zu jeder gottverdammten Sekunde anwesend war.

Auch "Blunt Force Trauma" und "Pandemonium" konnten dieses Loch nicht stopfen. Mehr noch – sie gingen spürbar an mir vorbei. Auch hier hatten die Alben wirklich gute, kraftvolle Momente, doch diese übernatürliche Macht, die SEPULTURA Anfang der 1990er ausstrahlte und die in erster Linie von Max und Igor ausging, war einfach nicht da.

Doch das ist bei "Psychosis" anders: Es entstehen zumindest Funken dieser einstigen Magie. Ich möchte nicht davon sprechen, dass das vierte CAVALERA CONSPIRACY-Album der langerwartete "Chaos A.D."-Nachfolger ist, doch das bis dato beste Cavalera-Album seit knapp 20 Jahren ist es auf alle Fälle. Vielleicht liegt es am Überraschungsmoment ob der Klasse dieses Albums und der einzelnen Tracks, die endlich dieses Feuer, diese pure Aggression, Abgebrühtheit und Souveränität auf der einen, die Spielfreude und das lodernde Feuer Brasiliens auf der anderen Seite versprühen, ich weiß es nicht. Doch Tracks wie die 'Insane'-Abrissbirne, das Groove-Monster 'Terror Tactics' oder das völlig wahnsinnige, da unheimlich abwechslungsreiche 'Impalement Execution' reißen gleich zu Beginn reihenweise die Hütten ab – und das ist erst der Anfang.

Hinzu gesellen sich Songs, die das Grundthema des Albums sehr gut in Szene setzen. 'Crom' und 'Judas Pariah' regieren mit geisteskranker Hand und halten das Niveau fast über die gesamte Platte aufrecht. Die anderen Songs sind auch allesamt hörenswert, sind aber nicht ganz so herausragend wie die Genannten, die es dafür aber faustdick hinter den Ohren haben. Wer weiß, woran es liegt, dass das neue CAVALERA CONSPIRACY-Album derart durch die Decke schlägt. Ich als SEPULTURA-Anhänger der goldenen Thrash-Ära habe jedenfalls meine helle Freude an "Psychosis" und bin mir sicher, dass ich nicht alleine mit dieser Einstellung bin.