Tolle Soloscheibe des ANATHEMA-Chefdenkers

Sich experimentell neu zu verwirklichen, ohne dabei die Grenzen zur eigentlichen Band zu überschreiten, mag im Kontext eines Soloreleases von ANATHEMA-Songwriter Daniel Cavanagh fast schon wie ein Paradoxum erscheinen. Der britische Musiker hat sich und seine Combo in den vergangenen zweieinhalb Dekaden immer wieder mit neuen Orientierungspunkten versorgt, sie in unterschiedlichste Richtungen gelenkt, ständig neue Fixpunkte gesetzt und zumindest eines sichergestellt: dass jedes ANATHEMA-Album seinen eigenen, ganz unverwechselbaren Charakter erlangt hat.



Und dennoch macht ein Album wie "Monochrome" letztendlich als Solowerk Sinn, denn Cavanagh hat sich entschieden, sein neues Material völlig zu entkleiden, Elektronik und das übrige Instrumentarium in den Hintergrund zu schieben und Songs zu kreieren, die so zerbrechlich und intim sind wie wahrscheinlich noch gar nichts, was Cavanagh in irgendeinem Zusammenhang komponiert hat.



"Monochrome" ist aber dennoch ein relativ leicht zugängliches Album geworden, das mit seinen wunderschönen Piano-Harmonien, den packenden, wenn auch stillen Gesängen, all seinen kurzen Folk-Einsprengseln und den tollen Gastbeiträgen von Anneke van Giersbergen einen schieren Wust an Emotionen freisetzt, die nicht schwer zu verarbeiten sind, aber dennoch ständig unter die Haut gehen. Insbesondere die Passagen, in denen die niederländische Legende hinterm Mikro steht, sind atemberaubend schön und initiieren eine Gänsehaut, wie man sie selbst in den ganz ruhigen Phasen der THE GATHERING-Diskografie nicht erleben konnte.



Und diese sanfte Poesie, veredelt durch Anne Phoebes Streicherparts? Diese eindringlichen Improvisationen hinter den Tasten? Dieses vorzügliche Gefühl von absoluter Stille, während die tollsten Harmonien den Raum füllen? Es ist schlichtweg prächtig, was Master Cavanagh hier gerzaubert hat und wie es dem britischen Songwriter tatsächlich gelungen ist, Schwermut noch einmal völlig anders zu definieren als bei seinem eigentlichen Betätigungsfeld. "Monochrome" ist zwar kein Album, das sich auf die ANATHEMA-Zielgruppe beschränken ließe. Aber mit absoluter Sicherheit wird jeder Freund der hochgeschätzten Brüdervereinigung dieses tolle Solowerk des Mitbegründers sofort lieben!



Anspieltipps: The Silent Flight Of The Raven Winged Hours, Some Dreams Come True