Absolute Offensive!

Der CAVEMAN CULT kennt nur ein Tempo, und das ist ziemlich, ziemlich hoch. Bereits vor zwei Jahren hat die Truppe aus Florida sich erstmals zu Wort gemeldet und mit "Savage War Is Destiny" eine rasante EP in die Regale gestellt. Mit "Supremacia Primordial" knüpft die Band nun unmittelbar an diesen Shortplay-Release an und knüppelt in knappen elf Minuten alles zusammen, was auch nur ein klitzekleines bisschen Widerstand leistet.

Langeweile ist erwartungsgemäß von vorne herein nicht möglich, weil die Herrschaften nicht nur auf Highspeed-Arrangements setzen, sondern auch technisch beschlagen agieren, was sich in so manch irrwitzigem Solo widerspiegelt, aber auch in den manchmal doch sehr filigranen Rhythmusvariationen niederschlägt. Dennoch: Für den Repeat-Modus eignet sich "Supremacia Primordial" nur bedingt, weil an Variation leider nur selten gedacht wurde und das ungestüme Geballer irgendwann den Punkt erreicht, an dem der Balanceakt zwischen eintönigem Geprügel und ausreichend abwechslungsreichem Grindcore-Getrümmer nicht mehr souverän gemeistert wird.

Mit elf Minuten bleibt das Ganze daher so gerade noch im Rahmen - auch wenn die Songs für sich betrachtet wirklich fett knallen. Will die Band aber langfristig eine Rolle spielen, muss definitiv mehr Variation her. Denn nur in bester War-Metal-Tradition in die Offensive zu gehen, eröffnet nur ein zeitweiliges Glückseerlebnis, das schneller verpuft, als es Band und Zuhörern lieb sein dürfte. Das lässt sich schon nach einigen Durchgängen dieser guten, am Ende aber doch zu eintönig voranschreitenden EP feststellen.

Anspieltipp: Dogs Of War (Exterminate The Filth)