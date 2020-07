The Piper Never Dies.

Bereits 2016 hatte ich die Gelegenheit, "Steamphonia" zu hören und mich mit der Herangehensweise von CELTICA vertraut zu machen, und schon damals mochte ich die musikalische Ausrichtung sehr gerne: Dudelsäcke, Streichinstrumente, sehr warme Klänge, sowie ein schönes Zusammenspiel zwischen gitarrenlastiger Rockmusik und unterhaltsamer Klassik prägen jedoch auch aktuell das Geschehen auf "Celtic Spirits", dem neusten, überaus geschmackvollen Appetithappen der Österreicher um Gajus Stappen.

Chöre und eine sich steigernde Spannung eröffnen den knapp 49-minütigen Reigen. Man darf "Celtic Spirits" aufgrund der Instrumente nicht dem Mittelalterrock zurechnen, mehr handelt es sich um eine Art Weltmusik der besonderen Sorte, eine Art keltischer Frohmut-Soundtrack. Zwar muss man sich zunächst an die elektronischen Spielereien gewöhnen und der Dudelsack nimmt schon eine überaus dominante Rolle ein, doch steht man dieser steampunkigen Herangehensweise offen gegenüber, findet man Freude an "Celtic Spirits". Und speziell live – wenn man wieder darf – wird getanzt, gefeiert und geschunkelt.

Sowohl Eigenkompositionen wie 'Jigging On The Rocks' und 'Old Man Of Storr' samt der tollen Gitarrensoli oder das irische 'The Rockin' Irish Duelt' als auch die Interpretation der Mondscheinsonate oder neunten Sinfonie können überzeugen und sorgen für schöne Aha-Momente, und auch ich werde beim finalen 'Healing Tune' ein wenig schwermütig. Hier sind große Emotionen mit im Spiel.

Zwar wird auch das stärkste Hörvergnügen irgendwann mürbe vom Dudelsack, denn speziell zum Ende hin kommen unweigerlich ein paar Déjà-vus auf. Doch handwerklich und atmosphärisch gehört "Celtic Spirits" mit Sicherheit zu den besseren Fast-Instrumentalalben in diesem Jahr. Wer mehr Infos zur Band oder auch zum Shop der Österreicher möchte, wird auf www.celticarocks.com fündig.