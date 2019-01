Stellenweise einfach nur "Wow"

Da haben sich die Verantwortlichen aber viel vorgenommen, doch das Endresultat "Live At Montelago" entschädigt für vieles: Die internationale Band CELTICA, also aus Schottland, Österreich, Bulgarien und den Vereinigten Staaten, spielten im vergangenen Sommer auf dem italienischen Montelago Celtic Festival in Macerata und zündeten für alle Besucher ein Feuerwerk erster Güte: Keltische Rock- und Metal-Töne treffen auf ein symphonisches Arrangement der Extraklasse, zusammen mit Compagnia della Piuma, einem Orchester aus Siena, wurden acht CELTICA-Stücke extra für diesen Auftritt umgeschrieben, um sie in einem außerordentlichen Rahmen präsentieren zu können.

Das schottische Flair kommt hier bei bestem Wetter und angefixtem Publikum perfekt zur Geltung, die Symbiose aus keltischen und klassischen sowie orchestralen und rockigen Elementen ist über alle Maße erhaben, sodass man sich einfach nur zurücklehnen und die Show genießen kann. Klar liegt der Fokus noch auf der aktuellen "Steamphonia"-Platte, doch durch die vorliegende audiovisuelle Gabe bekommt man unweigerlich Lust, auch andere Tracks als die wunderbar dargebotenen ' Demon Of Carbonium ', 'Excalibur' oder 'Antarctica' von der Band zu inhalieren und wirken zu lassen.

Das gesamt Koinzert hat knapp 100 Minuten gedauert und mit stolzen 23 Titeln wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Und nicht nur akustisch, sondern vor allem optisch wurde dem Publikum sehr viel geboten: Eine interessante Lichtshow gepaart mit mystischem Nebel, einigen geheimnisvollen Feuer-Einlagen in einer bis auf den kleinsten Schritt mühe- und liebevoll durchstrukturierten Show, die einfach nur wunderbar anzuhören und -sehen ist. Natürlich gibt es auf "Live At Montelago" noch allerlei Bonusmaterial: Hier ein paar Sequenzen hinter den Kulissen, dort noch einige Videoclips runden der sehr guten Eindruck dieser Veröffentlichung ab



Sicherlich ist dieser akustische Overkill der verschiedenen Genres nicht für Jedermann etwas und man sollte sich vorher darüber bewusst sein, auf was man sich einlässt. Doch dann bekommt man eine einmalige Show geboten und erfreut sich an sehr viel guter Musik in einem perfekten optischen wie akustischen Festivalrahmen.