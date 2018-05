Donnernde Beats in hoher Schlagzahl

Jens Minor mag es von Mal zu Mal radikaler, kann sich aber auch von Album zu Album steigern. Der Elektro-Künstler aus Düsseldorf hat auf dem aktuellen Werk seines Hauptprojekts CHAINREACTOR allerhand teuflischen Industrial-Stoff gesammelt, um die Beats noch dominanter und die finstere Stimmung noch intensiver wirken zu lassen. Das Ergebnis: ein relativ offensives EBM-Album, das hier und dort seinen Fuß in die Subgenres setzt, im Kern aber ein klarer Fall für die verdunkelten Tanzflächen der Nation bleibt.



Was Minor allerdings nicht ganz so gut hinbekommen hat, ist die Ausarbeitung von lang anhaltenden Spannungsbögen; selbst in den einzelnen Songs ist Variation nur insofern gewünscht, dass vereinzelte Sprachsamples eingestreut werden und ab und an mal das Tempo gewechselt wird. Man wünscht sich gelegentlich klarere Breaks und deutlicher abgegrenzte Segmente, damit das apokalyptisch anmutende Werk noch besser in Szene gesetzt wird und die Aufregung auch bis zur letzten Sekunde einer jeden Nummern bestehen bleibt.



Allerdings muss ich zugeben, dass derartige Bemerkungen ganz klar Meckern auf hohem Niveau sind, denn auch wenn rein elektronische Sounds nun überhaupt nicht mein Steckenpferd sind, muss ich dem Künstler aus der Rheinmetropole zugesetehen, gerade im düsteren Teil des Genres einen rundum gelungenen Beitrag geliefert zu haben. Zumindest was die Intensität der Beats betrifft, gehört "Decayed Values" momentan wohl zur Referenz - und das sollte wohl ausreichen, um die tanzende Meute an dieses Album zu binden.