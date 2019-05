Feiner speediger Metal aus Slowenien!

Geiler Speed Metal wird uns von CHALLENGER aus Slowenien geboten. Auf Empfehlung eines Händlers habe ich mir beim "Keep It True"-Festival die EP "Turned To Dust" mitgenommen. Beim Kultlabel Dying Victims Productions weiß man natürlich auch, es immer mit Herzblut-Projekten zu tun zu haben. Und so ist es auch bei diesen vier Jungs aus Ljubljana. Die hervorragend produzierte EP macht richtig Laune und bietet angespeedeten traditionellen Metal. Mit Jakob Rejec hat man zudem einen Ausnahmesänger am Mikrofon, den viele sicher noch von VIGILANCE, der bekanntesten Band des Landes, kennen dürften. Neben dem hervorragenden, kraftvollen, hohen aber nie anstrengenden Gesang gefällt mir das sehr tighte Drumming und die melodische, flotte Gitarrenarbeit, die deutlich an IRON MAIDEN erinnert.

Schon der phänomenale Opener sollte wirklich jeden Besucher der einschlägigen Festivals mitreißen, und das etwas melancholisch aufgebaute Titelstück ist keinen Deut schwächer. Ich finde, dass es sich um eine echte Gute-Laune-Scheibe handelt, die man super nebenbei laufen lassen kann. Aber das Material ist keineswegs belanglos oder austauschbar - auch das gepflegte Fistraisen ist hervorragend möglich. Ich kann mir diese Songs auch super auf einem Festivalparkplatz aus einer fetten Anlage mit einigen Drinks vorstellen. Und trotzdem sind das hier hochkompetente Instrumentalisten und Komponisten. Der dritte Titel 'A Place Of Tranquility' beginnt mit einem deftigen Basslauf, setzt dann aber auf die gleichen Elemente wie die starken bisherigen Tracks. Der Gesang wird hier teilweise zweistimmig aufgebaut, und ich merke, dass mich der Sänger zumindest hier manchmal an Mike Scalzi (SLOUGH FEG) erinnert. Interessanterweise wird hier auch mal gescreamt, und die Band hat einen leicht thrashigen Touch mit hineingenommen. Der abwechslungsreichste Song einer guten Scheibe. Die Bandhymne zum Schluss ist noch mal ein ziemlicher Speed-Brecher, der sicher auch live genial kommt.

Ich bin froh, auf die Empfehlung gehört und zugegriffen zu haben, denn CHALLENGER bietet uns mit "Turned To Dust" eines der bisher interessantesten Debüts in 2019. Allen Freunden des traditionellen Stahls lege ich dieses Scheibchen auf jeden Fall ans Herz. Hört mal rein! Und ich bin gespannt, ob ich die Songs auf dem Parkplatz des "Keep It True"-Festivals höre, wenn ich da 2020 durch die Gegend laufe.

Anspieltipps: Left Alive, A Place Of Tranquility.