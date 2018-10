Ich hätte gerne mehr Chaos und Kosmos.

Der Anblick des Covers und der Bandname lassen mich ein Space-Prog-Epos erwarten. Nach einem nebeligen Keyboard-Intro galoppelt es jedoch erstaunlich metallisch aus den Boxen. Das erinnert mich sehr an SEVEN SISTERs, auch wenn die cheesy Hauptmelodie nicht so ganz zu den Schwestern passen würde. "Progressiv angehaucht" hat man damals geschrieben, wenn einige Bands ihre Songs auf der Basis des 80er-Melodic-Metal verlängert und etwas mehr verschnörkelt haben.



So erstreckt sich 'Armour Of The Stars' dann auch über ganze 15 Minuten. Ohne sich in DREAM THEATER-artigen Instrumental-Achterbahnfahrten zu verstricken schafft es die Band trotzdem, den Hörer mit vielen Gitarrensoli und Tempovariationen bei Laune zu halten. Zumindest für einige Zeit. Das doomig beginnende 'They Will Fall' überzeugt erst, verliert sich dann aber doch etwas in eher mittelprächtigen Melodien-Oasen. Knackpunkt ist hier zum einen der etwas dünne und mit einer Überdosis Hall aufgenommene Gesang, der mir nicht so recht reinläuft und zum anderen, dass sich das Songwriting über zu lange Strecken im Wohlfühl-Bereich verliert.



Ein wenig mehr Chaos und Kosmos könnte die Musik schon vertragen. Freunde von Bands wie SEVEN SISTERs oder DARK FOREST und mit zusätzlichem Hang für lang ausladende, hoch melodischen Gitarrensoli seien aber gerne willkommen, mal in CHAOS OVER COSMOS hineinzulauschen.