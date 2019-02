Fernando Ribeiro wird stolz sein!

Aus ihrer Vorliebe für MOONSPELL machen die Herrschaften von THE CHAPTER keinen Hehl, allerdings dürfte es ihnen auch schwer gefallen sein, dem mächtigen Einfluss der portugiesischen Dark-Metal-Posse zu entgehen, schließlich haben beide Acts den gleichen Heimathafen. Dabei sind die Nachzügler aus Lissabon insgesamt noch eine Spur vielseitiger unterwegs: So gibt es zwischen den finsteren Gothic-Parts auch einige eher brachiale Fragmente, hier und dort eine alternativ geprägt Melodie und zuletzt auch gerne noch einen ganz dezenten, aber doch spürbaren Post-Metal-Vermerk in den acht Songs von "Angels And Demons" - und das auf einem extrem professionellen Niveau.

Dazu sollte angemerkt werden, dass THE CHAPTER sich schlappe 14 Jahre Zeit gelassen hat, um die Arbeiten am Debüt zu vervollständigen; die Band hat sich vergebens um die Unterstützung eines Labels bemüht, sich jedoch nicht entmutigen lassen und schließlich trotzdem in Eigenregie weitergearbeitet. Und genau dieser Schritt war wohl erstmal notwendig, um die ersten Türen zu öffnen, durch die die Südeuropäer nun erhobenen Hauptes und verdammt selbstbewusst hindurch schreiten. Die Songs von "Angels And Demons" zehren vom vielschichtigen Selbstverständnis ihrer Schöpfer, leben deren Emotionen, passen sich derweil aber nicht den üblichen Klischees aller Gothic-Subgenres an. Soll heißen: Wer kitschige Düsterromantik sucht oder gar Beauty-vs-Beast-Passagen, sollte sich anderweitig umschauen. THE CHAPTER bedient unterdessen lieber die Fangemeinde der etwas brachialer aufgestellten Doom-Epen, nutzt natürlich die Vorlieben für MOONSPELL und HEAVENWOOD, um hier auchn Hookline-technisch einen Fuß in die Türe zu bekommen, ist am Ende aber eigenständig genug, um mit gestärktem Profil in die nächste Schlacht um den verdienten Plattenvertrag zu ziehen.

"Angels And Demons" ist ein prächtiger Dosenöffner für eine Band, die ihre Wurzeln kaum verleugnen kann, deren Einfluss aber geschickt nutzt, um sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Nicht nur für Fans von Ribeiro & Co. ein Muss!

Anspieltipps: Angels And Demons, This Scar