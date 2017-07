In Dust We Trust

Die Groove-Rock-Maschinerie rollt mal wieder durch die Einbahnstraße

Ist das jetzt mal wieder Erbsenzälerei oder doch die Konsequenz der Übersättigung: Wenn eine Band ein an und für sich anständiges Album herausbringt, das musikalisch genauso überzeugt wie seine Präsentation, will man doch eigentlich gar nicht meckern. Wenn die Gitarren herrlich dreckig rocken, ein paar feine Stoner-Grooves durch die Boxen rollen und die Gesangsleistung auch völlig in Ordnung geht, tja, warum dann diese Unzufriedenheit? Ganz einfach: Weil es Bands wie CHARLIE'S FRONTIER FUN TOWN derzeit wie Sand am Meer gibt, der Output immer der gleiche ist und irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, an dem einem auch die coolsten Gitarren und die rotzigsten Grooves nichts mehr geben.

Allerdings muss man das Ganze natürlich auch aus der subjektiven Brille des Rezensenten sehen, der tagtäglich mit solchem Stoff versorgt wird und vielleicht noch größere Trennungsvorgänge in Sachen Spreu und Weizen vornehmen muss. "In Dust We Trust" ist ein gutes Album mit guten Songs und sogar sehr gutem Sound, und es gibt kaum eine Nummer, zu der man nicht sofort mitwippen kann und will. Aber sobald der letzten Ton des abschließenden 'Back In Time' verklungen ist und man sich fragt, was denn in den vorangegangenen 57 Minuten passiert ist, findet man keine eindeutige Antwort. Denn es ist schlussendlich wieder das gleiche wie eh und je.

Fans der ersten BLACK LABEL SOCIETY-Alben und der frecheren Momente aus dem GODSMACK- und SOIL-Katalog sehen das vielleicht noch mal anders und finden mehr Gefallen an "In Dust We Trust". Dass derartiger Stoff derzeit aber schneller verschleißt, als man es wahrhaben möchte, werden auch sie nicht verhindern können.

Anspieltipps: Hell Seeds, Endless Way