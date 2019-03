Unkonventionell und irgendwie anziehend

Breit gefächerte Einflüsse führen zu breit gefächerten Resultaten - und die schmecken nicht immer direkt wie die üblichen Gaumenfreuden. Das All-Female-Ensemble von CHARLOTTE IN CAGE hat sich auf die Fahne geschrieben, Ideen aus dem Doom-Bereich mit alternativen Gitarren, verschiedenen Crossover-Elementen und modernem Heavy Rock zu mischen, ohne dabei eine große Effektshow ans Ende zu stellen. "Times Of Anger" ist frei von jedwedem Ballast, relativ basisch gehalten, hat aber gleichzeitig Schwierigkeiten, Spannungsbögen zu kreieren oder gar Hooklines zu etablieren, die von längerem Wert sind. Die neue Scheibe der italienischen Damen ist gegen den Strich gebürstet, setzt gar nicht wirklich auf einprägsame Hooklines, hat im Hintergrund aber dennoch einige Bausteine platziert, an die man sich schnell wieder zurückerinnern kann - und das sind nicht zwingend die melodischen Fragmente.

Was genau jedoch diese Faszination ausstrahlt, die die Mädels aus Südeuropa mitbringen, lässt sich schwer in Worte kleiden. Da wäre sicherlich die spürbare Überzeugung, dass die Band wirklich hinter ihrem eigenwilligen Sound steht, dass sie genügend Rotz und Herzblut in die Sache hineinsteckt, um Authentizität zu gewährleisten, aber auch der Mut, gegen konventionelle Strickmuster anzukämpfen und etwas Eigenes zu entwickeln, das vielleicht nicht direkt im ersten Augenblick zündet, von dem man sich am Ende aber auch nicht ohne Weiteres lösen kann.

Nicht alle Songs von "Times Of Anger" sind schließlich betörend genug, für Aufsehen zu sorgen, doch wenn der manchmal fast martialische Groove sein Recht einfordert und sich vordergründig bemerkbar macht, ist der Kopf automatisch in Bewegung und fordert den Geist auf, die vielen versteckten Details aufzusaugen. Würden VOIVOD und AVATARIUM gemeinsam mit den KITTIE-Girls abhängen und am Ende etwas Gemeinsames auf die Beine stellen, würden sicher alle sofort zustimmen. CHARLOTTE IN CAGE ist hier die Alternative - und beileibe nicht die schlechteste!

Anspieltipps: Liar, Yours Faihtfully