Musik, die keiner blickt!

Sollte man sich ernsthaft mit CHARNEL WINDS befassen, wird man definitiv Dinge entdecken, die einer echten Hassliebe deutlich entgegenkommen. Die eigenartigen Finnen haben in der Vergangenheit bereits avantgardistische Elemente mit Black- und Pagan-Attacken kombiniert und sich ein eigenes Feld bestellt, auf dem die Früchte jedoch nach wie vor sehr komische Geschmacksrichtungen eingehen. "Verschränkung", das neue Album, bildet hier keine Ausnahme und ist vielleicht das bis dato am schwersten zugängliche Werk das nordischen Quintetts.



Die Band irrt und wirrt durch verwinkelte Arrangements, schafft keine klaren Verhältnisse und schleudert die wahnwitzigsten Kontraste in die Songs, ohne dafür den gebührenden Profit zu erhalten. "Verschränkung" ist sperrig, unzugänglich, manchmal aber auch einfach langweilig, weil CHARNEL WINDS über weite Strecken im einheitlichen Tempo arbeitet. Und mit den relativ sonderbaren Variationen am Mikro entsteht schließlich ein Werk, das sich in seinen eigenen Ansprüchen verliert und zu keinem klaren Ergebnis kommt.



Was aber vielleicht noch viel schwerer wiegt, ist die relativ schwache Produktion der Platte. Der Sound ist extrem dünn, die vielen Details kommen nicht zur Geltung, und unter Berücksichtigung der vielen verarbeiteten Ideen ist davon auszugehen, dass ein differenzierter ausgearbeitetes Endprodukt ein ganz anderes Licht auf "Verschwänkung" werfen könnte. Doch am Ende ist es eben die Summe der defizitären Eindrücke, die sich der Freude über Innovation und Eigensinn in den Weg stellen. Diese Finnen mögen Visionen haben, aber ihr musikalischer Output ist bis dato noch arg bescheiden.