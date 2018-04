Ein Song, ein Epos, ein Monster!

Eine Band setzt sich immer einem immensen Risiko aus, sollte sie das große Manöver planen, ein Album mit einem einzigen epischen Longtrack zu füllen. Die Stimmungen wollen gebündelt aufgefangen werden, Tempowechsel sollten wohldurchdacht sein, damit das Material nicht zu einer gestückelten Achterbahnfahrt verkommt, die melodischen Themen sollten sich an den entsprechenden Stellen wiederfinden, damit das ganze auch einen gewissen Widererkennungswert hat, und darüber hinaus muss dennoch genügend Anspruch dahinter stecken, damit nicht der Eindruck entsteht, die Urheber würden das Ganze nur unnötig in die Länge ziehen, weil es gerade der letzte Schrei ist, einen Monstertrack quantitativ immer weiter aufzublähen. Und was hat das alles mit CHARNIA zu tun?



Nun, die Niederländer haben diesen gewaltigen Schritt gewagt und ihren Post-Metal-Hintergrund noch viel stärker ausgebaut, um ihn auf "Het Laatste Licht" mit den Black-Metal-Wurzeln zu verknüpfen. In der Schnittmenge aus Ambient, atmosphärischem Doom, melancholischem Dark Metal und progressivem Düsterstoff ist schließlich genau jenes Epos entstanden, das im vorherigen Abschnitt als Wunschresultat beschrieben wurde. 'Het Laatste Licht' glänzt mit atmosphärischem Black Metal, vielen introvertierten Interludien, einem sehr stimmungsvollen Gesamtkonzept und einer zuletzt auch nennenswert starken Präsentation. Bereits mit "Dageraad" hat die Band 2014 unter Beweis stellen können, das enorm viel Talent in den Songschreibern von CHARNIA steckt. Mit "Het Laatste Licht" setzt man diesen Trend nun fort und hat die Reifeprüfung endgültig bestanden - und zwar mit Auszeichnung!