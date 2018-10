The Voice Of The Cult 30 Years Heavy (Vinyl)

US-Metal vom Feinsten, neu aufgelegt!

In den 80ern gab es einige Bands und Alben die heutzutage Kultstatus besitzen. CHASTAIN gehört damit sicher dazu, mit Scheiben wie "Ruler Of The Wasteland" aus dem Jahr 1987 und eben "The Voice Of The Cult" von 1988. Gitarrist und Namensgeber David T. Chastain, Bassist Mike Skimmerhorn, Schlagzeuger Ken Mary und vor allem Sängerin Leather Leone mit ihrer Wahnsinnsröhre waren verantwortlich dafür, dass diese Alben für eingefleischte Fans und Kenner der Szene noch immer mit zum Besten zählen, was im Bereich US-Metal je veröffentlicht wurde.

Nachdem es 2014 schon einmal ein CD Re-Release über Dive Bomb Records gab, dürfen sich jetzt auch die Vinyl-Freaks freuen. 30 Jahre nach Erstveröffentlichung gibt es "The Voice Of The Cult" wieder auf schwarzer Scheibe. Mit dem Untertitel "30 Years Heavy" erscheint am 26. Oktober das Kultalbum von Chastain in remasterter Version über Pure Steel Records. Und wer immer für das Remastering verantwortlich war, hat einen super Job gemacht. Sollten die Nummern im Verlauf der letzten 30 Jahre etwas Patina angesetzt haben, wurde dieses komplett entfernt. Genau so und nicht anders stelle ich mir Wiederveröffentlichung von alten Kultscheiben vor. Hier passt alles! Denn auch die einzelnen Stücke, insbesondere der megageile Titeltrack, haben auch heute nichts von ihrem Charm verloren.

Wer dieses Stück Metalgeschichte noch nicht in seinem Schrank hat, sollte schnell zuschlagen, denn die Vinylauflage ist limitiert!