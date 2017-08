Überarbeitete Version der coolen 2015er-Scheibe.

Groß war die Freude in der Fangemeinde als sich David T. Chastain und Leather Leone für das 2013er Album "Surrender To None" endlich wieder zusammentaten. Für noch ein wenig mehr Euphorie sorgte das zwei Jahre später aufgelegte, durchaus programmatisch betitelte "We Bleed Metal". Fans und Presse waren unisono der Meinung, es mit der wohl stärksten Scheibe unter dem Banner CHASTAIN seit den späten 80ern zu tun zu haben.



Offenbar nicht ganz so zufrieden mit dem Dreher waren jedoch die Musiker selbst. Aus diesem Grund wird die Scheibe nun mit dem Zusatz "17" in einer überarbeiteten Version neu aufgelegt. Die Schlagzeug- und Gesangsaufnahmen sind dafür zwar unangetastet geblieben, ansonsten jedoch hat man dem Album eine gewaltige Frischzellenkur verabreicht, mit der nicht zu rechnen war. Verändert sind im Vergleich zum Original das farbtechnisch anders gestaltete Cover, die Songreihenfolge sowie diverse Titel selbst. Wesentlich essentieller für den Hörgenuss ist allerdings der nunmehr wesentlich rohere, erdigere Sound. Vor allem Leathers Stimme profitiert davon gehörig und ebenso die noch knackiger klingende Gitarre des Chefs.



Dass einige Nummern offenbar auch mit neuen Arrangements ausgestattet wurden, fällt dagegen gar nicht mal so deutlich auf. Sehr wohl aber, dass die Truppe offenbar bestrebt war "We Bleed Metal 17" exakt so klingen zu lassen, als ob David, Leather und ihre beiden Mitstreiter Mike Skimmerhorn (Bass) und Stian Kristoffersen am Schlagzeug den Dreher live im Studio eingetütet hätten. Und das mit Bravour! Ein Glück, dass sich keine einzige Veränderung in irgendeiner Form negativ auf den Gesamteindruck ausgewirkt hat und das Album in Summe genau das geblieben ist, wofür es schon vor zwei Jahren geadelt wurde: Ein wahrlich mächtiges Teil, das alle Erwartungen erfüllt und zum sprichwörtlichen Mitbluten einlädt!