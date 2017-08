Scheißegal und doch so ernst!

Es hat sich doch so einiges getan bei CHASTITY BELT; die Band ist nicht nur ihrem jugendlichen Alter, sondern am Ende auch ihrer vorherigen Zielgruppe entwachsen. Frontdame Julia Shapiro erinnert sich auf "I Used To Spend So Much Time Alone" an jene Zeiten, in denen sie die Welt als Einzelgängerin erkundet und sich von allem um sie herum diatanziert hat. Denn mit einem Mal ist sie wieder da, diese gewisse Traurigkeit, eine Form von seelischer Monotonie, die in den zehn neuen Stücken immer wieder zurückkehrt, ihnen aber auch ein sehr eigenwilliges Profil gibt, das irgendwo zwischen Post-Punk, Shoegaze und alternativem Indie Pop nun seine Geltung erfragt - und sie am Ende auch erlangt.



Nichtsdestotrotz ist "I Used To Spend So Much Time Alone" eines dieser Alben, das man nicht sofort im Sturm nimmt, weil die Platte einige Hürden eingebaut hat, die sich im Easy-Listening-Modus nicht so leicht überwinden lassen. Die vier Girls sind durchweg ernster unterwegs und opfern ihren einstigen Frohsinn gegen eine fast schon depressive, inhaltlich sogar fast nihilistische Ausrichtung, in denen Shapiro einige prägende Erlebnisse ihres Lebens reflektiert. Ablehnung, ja manchmal sogar Hass und Ekel stehen auf der Agenda, wenn CHASTITY BELT die Schattenseiten des Daseins zum Thema macht. Und es könnte kaum passender sein, wenn die Band ihre Gleichgültigkeit zur Schau stellt und eine gewisse Eintönigkeit voranschiebt, um genau das zu transportieren, was sie beschäftigt: nämlich eine klare Haltung, die der Gesellschaft den eigenen Spiegel vorhalten soll, ohne dafür Extreme zu verwenden.



Dieses Album ist kein leichtes, vor allem weil die musikalische Abwechslung bewusst eingegrenzt wird. Doch es gibt eine Message und gewissermaßen auch ein bestimmtes Lebensgefühl wieder, da noch am ehesten mit der Generation Grunge zu vergleichen ist. Nur eben mit dem Unterschied, dass CHASTITY BELT Bands wie THE CURE und THE SMITHS jederzeit näher ist als jeder einzelnen Seattle-Combo aus den frühen 90ern. Und das ist auch gut so!



Anspieltipps: Complain, 5am